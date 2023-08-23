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23 августа 2023 года 19:26

Рубль в среду вечером растерял рост к доллару и евро, опустился к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти

Москва. 23 августа. Доллар США слегка подешевел, евро, напротив, немного подрос на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 94,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,52 руб./EUR1, подорожав на 15,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,5 копейки - до 97,98 руб. Курс китайского юаня поднялся на 1,4 копейки - до 12,9 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в среду продемонстрировал небольшие разнонаправленные колебания в основных валютных парах на фоне дешевеющей нефти и стабилизировавшись в узком коридоре после сильного восстановительного роста на прошлой неделе. Поддержку котировкам продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа. В единый день уплаты налогов, понедельник, 28 августа им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Участники рынка наблюдают за ходом 15-го саммита БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Нынешний саммит БРИКС проходит в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса. Президент РФ Владимир Путин 23-24 августа принимает участие в саммите в режиме видеоконференцсвязи. Непосредственно в Йоханнесбурге присутствует российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Странам БРИКС нужно стремиться отказываться от доллара США при торговле друг с другом, и это не следует воспринимать как попытку бросить вызов американской валюте, заявил во вторник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он выступил за то, чтобы страны БРИКС договорились об общей расчетной валюте. Лула да Силва пояснил, что "нужно принять единую расчетную валюту". "Ее задачей должно быть упрощение торговли между участниками БРИКС. Речь не идет о том, чтобы найти замену национальным валютам стран", - отметил он. Кроме того, президент Бразилии поддержал "идею большей финансовой интеграции в БРИКС".

Инфляционные ожидания в августе продолжили рост, увеличившись на 0,4 процентного пункта (п.п.) - до 11,5% (соответствуют уровню первого квартала 2023 года), говорится в комментарии ЦБ РФ. "Рост инфляционных ожиданий связан с динамикой как фактической инфляции, так и валютного курса", - отмечает Банк России.

Регулятор напомнил, что его политика направлена на снижение инфляционных ожиданий и возвращение инфляции к цели. ЦБ пока сохраняет июльский прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5,0-6,5%. Инфляция, по прогнозу Банка России, вернется к цели в 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

Ценовые ожидания предприятий в августе выросли до максимума с мая 2022 года. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания граждан в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне. В августе на фоне ослабления рубля инфляционные ожидания, согласно опросу "инФОМ", увеличились как у граждан со сбережениями, так и без них.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, в среду рубль торговался относительно нейтрально к доллару и евро и, если на прошедшей неделе на фоне роста волатильности в валютных парах и укрепления рубля недельный объем торгов в паре "доллар-рубль" с расчетами "завтра" превысил 711 млрд рублей, став максимальным с мая 2022 года, то на этой неделе ситуация несколько успокоилась, что прослеживается как по объемам торгов, так и по широте колебаний курса внутри дня.

"Регулятор и правительство на прошлой неделе продемонстрировали готовность действовать решительно в случае слишком активного роста валютных курсов, что способствовало стабилизации рубля. Тем не менее, цена на нефть Brent (октябрьский фьючерс на ICE), в моменте опускавшаяся сегодня ниже $82 за баррель, может оказывать понижательный эффект на рубль. Если говорить о российских новостях, то, согласно опросу "инФОМ", инфляционные ожидания населения в августе выросли по сравнению с июлем на 0,4 п.п. до 11,5%. Несмотря на это, с учетом резкого повышения ключевой ставки на прошлой неделе, ЦБ в сентябре может и не повышать ставку далее, если валютный курс будет оставаться стабильным, а его влияние на инфляционные ожидания снизится. Что касается зарубежных событий, в пятницу рынок будет ожидать выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул", - говорит Беспалов.

"Российская валюта по итогу дня показала нейтральную динамику. Рубль завершил основную торговую сессию вблизи уровня начала торгов - 94,5 по отношению к доллару США. Сегодня на рубль негативно влияли снижающиеся цены на нефть. С другой стороны, рубль поддерживает приближающийся пик налогового периода, когда экспортеры реализуют часть выручки для погашения налоговых обязательств", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть продолжают снижаться после неоднозначных данных о запасах топлива в США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,84% - до $83,32 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,82% - до $78,98 за баррель.

Обе марки дешевеют третью сессию подряд. Накануне Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,6%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,13 млн баррелей после снижения на 837 тыс. баррелей неделей ранее.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 августа на 32,36 копейки, до 94,4421 руб./$1, и уменьшил курс евро на 50,78 копейки, до 102,2452 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 30,9 копейки по отношению ко вторнику и составил 94,4029 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 23,07 копейки и составил 94,3567 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 289,896 млн, из которых $340,164 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $949,732 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 41,67 копейки, до 102,3186 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 50,36 копейки, до 102,1811 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR490,78 млн, из которых EUR87,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR403,684 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в среду относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 августа поднялась на 3 базисных пункта - до 11,89% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно вторника на 12 базисных пунктов - до 9,25% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов - до 8,1% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,79% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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