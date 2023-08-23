Цены евробондов РФ в среду стабильны на фоне заметного повышения котировок UST

Москва. 23 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду практически не изменились относительно предыдущего торгового дня, несмотря на уверенный рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов при этом для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились относительно вторника, оставшись на отметке 66,84% от номинала (доходность подросла на 0,2 базисного пункта - до 9,59% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за день на 3,9 базисного пункта - до 68,04% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,3 базисного пункта и составила 9,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9,7 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился относительно предыдущего торгового дня на 16 базисных пунктов, подешевев до 40,17% от номинала (его доходность повысилась на 5,2 базисного пункта и составила 13,44% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 0,3 базисного пункта - до 56,44% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пунктов - до 27,81% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 52,74% от номинала (доходность поднялась на 1,3 базисного пункта и составила 22,94% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 0,2 базисного пункта - до 49,22% от номинала (их доходность увеличилась на 1,3 базисного пункта, составив 19,7% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году увеличился в цене на 0,2 базисного пункта, подорожав до 92,8% от номинала (его доходность выросла на 600,7 базисного пункта и составила 132,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на прежнем уровне - 66,31% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 августа оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду заметное повышение перед ежегодным экономическим симпозиумом в Джексон-Хоуле. Мероприятие состоится 24-26 августа. Выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

Тем временем продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 714 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце до 705 тыс.