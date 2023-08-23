"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 340 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Артема Михайлина.

"Группа МТС представила свои финансовые результаты за 2К23, которые оказались лучше наших оценок и консенсуса. Компании удалось добиться более высоких, чем ожидалось, результатов как на уровне выручки, так и OIBDA. Весомый вклад в подобный результат внес основной сегмент связи, выручка которого была на несколько миллиардов рублей выше прогнозных значений. Банковский бизнес и сегмент связи стали основными бизнесами, обеспечившими рост рентабельности и OIBDA в абсолютном выражении. Оператор получил по итогам полугодия свободный денежный поток в сумме более 36 млрд руб. и несколько снизил свою долговую нагрузку относительно 2К22. В целом мы видим, что бизнес эмитента устойчив и стабильно генерирует денежные потоки, а это дает возможность обеспечивать высокий уровень возврата денежных средств инвесторам", - указывает эксперт.

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