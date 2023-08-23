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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Macy''s Inc. до $14
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23 августа 2023 года 18:11
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Macy''s Inc. до $14
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американского ритейлера Macy''s Inc. с $18,5 до $14 за штуку на фоне слабого потребительского спроса, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация для указанных бумаг была понижена экспертами с "покупать" до "держать". "Оцениваем отчет эмитента за второй квартал 2023 года умеренно негативно. Финансовые результаты компании оказались на уровне консенсуса, однако менеджмент понизил прогноз по общей выручке, а также отметил сохранение слабого потребительского спроса в условиях высоких процентных ставок и смещения спроса на услуги, - отмечают эксперты. - Ключевым кварталом для компании является четвертый (Holiday Season), в рамках которого формируется большая часть денежного потока. Компания входит в данный период с умеренным уровнем запасов (минус 10% г/г), что должно поддержать валовую маржу. Сильный баланс, наличие недвижимости в собственности, относительная стабильность основного бизнеса должны поддержать рыночную оценку компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MACY''S-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.24 августа 2023 года 10:01
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