"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $260

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. c целью $260 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,07%, стоп-приказ: $233, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Отчетность эмитента за III квартал рынок оценил довольно слабо с точки зрения темпов роста прибыли. Однако заявления менеджмента указывают на то, что по итогам всего 2023 года прибыль компании может вырасти", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена закрепляется выше пробитого уровня сопротивления $235. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $233 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

Visa Inc. - американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций.

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