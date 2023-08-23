SberCIB сохраняет оценку "покупать" для бумаг МТС

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для бумаг "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина.

"Выручка компании за 2К23 по МСФО достигла 149 млрд руб. и оказалась близка к нашим ожиданиям. Показатели OIBDA и чистой прибыли составили 63,7 млрд руб. и 17,9 млрд руб., превысив наши оценки соответственно на 5% и 22%. Мы считаем результаты "МТС" сильными, но одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности остаются дивиденды, которые ожидаются в 2024 году, - указывают эксперты инвестбанка. - Ожидаем, что в ближайшие кварталы эмитент продолжит демонстрировать сопоставимые темпы роста, но при этом есть риски повышения стоимости фондирования в финтех-сегменте. Мы по-прежнему позитивно оцениваем бумаги "МТС" и сохраняем оценку "покупать". Сейчас они торгуются с коэффициентами EV/EBITDA 2023о на уровне 4,2 и P/E 2023о, равным 8,0, что на 14% и 32% соответственно ниже исторических средних".

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