Рубль днем укрепляется к доллару и евро при подготовке к налоговым выплатам августа

Москва. 23 августа. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже в среду днем; рубль подрастает к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам августа.

Курс доллара США составил 94,18 руб./$1 в 15:05 МСК, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,89 руб./EUR1, подешевев на 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,2 копейки - до 97,65 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,4 копейки - до 12,88 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дорожает к основным валютам в среду днем, стабилизировавшись в узком коридоре после сильного восстановительного роста на прошлой неделе. Поддержку котировкам оказывает спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа. В единый день уплаты налогов, понедельник, 28 августа им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Участники рынка наблюдают за ходом 15-го саммита БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Нынешний саммит БРИКС проходит в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса. Президент РФ Владимир Путин 23-24 августа принимает участие в саммите в режиме видеоконференцсвязи. Непосредственно в Йоханнесбурге присутствует российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Странам БРИКС нужно стремиться отказываться от доллара США при торговле друг с другом, и это не следует воспринимать как попытку бросить вызов американской валюте, заявил во вторник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он выступил за то, чтобы страны БРИКС договорились об общей расчетной валюте. Лула да Силва пояснил, что "нужно принять единую расчетную валюту". "Ее задачей должно быть упрощение торговли между участниками БРИКС. Речь не идет о том, чтобы найти замену национальным валютам стран", - отметил он. Кроме того, президент Бразилии поддержал "идею большей финансовой интеграции в БРИКС".

"Российская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне 92,5 - 95,5 по отношению к доллару США. Локальное снижение котировок рубля обусловлено распродажами на рынке нефти. Однако значительных поводов для ослабления пока нет. Вероятно, в ближайшее время на рынке будет наблюдаться консолидация с попытками укрепления национальной валюты", - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"Во вторник рубль слабел. Во многом такую динамику российская валюта показывала в рамках коррекции после событий прошлой недели, а также на фоне роста индекса доллара DXY в мире. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 94,3 руб./$1, вблизи вчерашнего закрытия. Вероятно, вчерашние призывы президента РФ к более пристальному контролю за оттоком капитала окажут пока лишь умеренную поддержку рублю. Тем не менее с четверга усилится влияние фактора налогового периода, и у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал к снижению в сторону 93 руб./$1 до конца недели", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть начали резко снижаться днем в среду на опасениях по поводу медленного роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, пишет MarketWatch. Дополнительным негативным фактором является сильный доллар, повышающий стоимость сырьевых товаров для держателей других валют.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,33% - до $82,91 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,47% - до $78,47 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,6%.

Также участники рынка оценивают данные Американского института нефти (API) о том, что резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на 2,4 млн баррелей.