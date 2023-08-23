Явных драйверов для роста цены бумаг Ozon пока нет - ПСБ

Явных драйверов для роста котировок бумаг (ADS) Ozon в настоящее время нет, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Расписки эмитента реагируют на отчетность за 2К23 по МСФО снижением, несмотря на превышение результата по GMV относительно консенсуса "Интерфакса" и планы компании по росту оборота на 80-90% по итогам текущего года. Мы считаем, что такая реакция связана с сокращением EBITDA и увеличением убытка. GMV растет вследствие увеличения количества заказов и расширения клиентской базы. Количество активных покупателей выросло на 29% г/г (до 39,5 млн), а количество заказов на человека в год выросло до 17 против 11 во 2К22. Сокращение темпов роста EBITDA обусловлено фокусом компании на ускорении роста GMV и наращивании доли рынка, что требует заметных инвестиций. На операционном уровне Ozon получил убыток. Кроме того, выросли финансовые расходы, а также компания заметно меньше, чем в прошлом году, заработала на курсовых разницах. В итоге чистый убыток увеличился до 13,1 млрд руб., - указывает аналитик. - Эмитент агрессивно развивается, однако тянущаяся убыточная деятельность настораживает инвесторов, равно как и отсутствие новостей по редомициляции. Явных драйверов для роста бумаг Ozon пока нет, тем более что за последний месяц они уже выросли в цене более чем на 30%".

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