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23 августа 2023 года 15:27
Вероятна смешанная динамика торгов на рынке акций США в среду - Freedom Finance Global
Вероятна смешанная динамика торгов на американском фондовом рынке в среду, лидерами роста могут стать акции технологического сектора, аутсайдерами - бумагами банков, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Эксперт отмечает, что в фокусе внимания находится большой объем важной статистики, в том числе данные о запасах и импорте сырой нефти, производстве нефтепродуктов, числе разрешений на строительство за неделю, о продажах новостроек, а также свежая информация с ипотечного рынка. "Дальнейший рост ипотечной ставки по 30-летним кредитам может вызвать негативную реакцию инвесторов. Их основное внимание будет сосредоточено на секторе технологий на фоне новости о готовящемся IPO ARM и публикуемой в среду отчетности NVIDIA Corp. Также в фокусе будет банковская индустрия из-за продолжающегося падения стоимости облигаций", - указывает Ващенко в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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