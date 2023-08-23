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23 августа 2023 года 11:55

Рынок акций РФ утром умеренно подрастает во главе с бумагами металлургов на фоне обесценения рубля

Москва. 23 августа. Рынок акций РФ умеренно подрастает в среду утром во главе с ценными бумагами металлургов на фоне возобновившегося обесценения рубля и неоднозначных внешних сигналов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3174,76 пункта (+0,33%), индекс РТС - 1058,77 пункта (+0,11%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,2%.

Доллар США к этому моменту составил 94,45 руб./$1 (+0,15 рубля к закрытию вторника).

Подорожали обыкновенные акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%, "префы" прибавили в цене 0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%) и TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,7%).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).

"Московская биржа" по итогам II квартала получила 12,11 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 46,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,286 млрд рублей). Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 11,1 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию умеренно позитивной динамики рублевых цен российских акций в начале торгов среды способствует, прежде всего, возобновившееся обесценение рубля, что позитивно для финансовых показателей компаний-экспортеров. Кроме того, рынок поддерживают ряд корпоративных историй, в частности, сообщения относительно планов НК "ЛУКОЙЛ". При этом неоднозначные сигналы, поступающие с глобальных рынков капитала, в том числе снижение мировых цен на нефть, сдерживают рост российских акций.

Акции "ЛУКОЙЛа" растут второй день подряд на новостях о желании компании выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах "С". Компания намерена сделать предложение с дисконтом не менее 50% к текущей биржевой цене; для оплаты акций планируется использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок. Как сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией, в июле "ЛУКОЙЛ" запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов у российских властей. Собеседники агентства не располагают информацией о том, принято ли какое-либо решение по ходатайству "ЛУКОЙЛа".

Цены на нефть в среду утром снижаются, несмотря на публикацию данных Американского института нефти (API), показавших сокращение запасов в США. Согласно отчету API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 августа, снизились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились. Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на 2,4 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, увеличение запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск в среду составила $83,46 за баррель, что на 0,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,5%, до $84,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились к этому времени на 0,6 9%, до $79,09 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,6%, до $79,64 за баррель. Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы слабости китайской экономики, а также растущие ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), поддерживающие доллар США.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию во вторник в минусе, Nasdaq Composite вырос. Котировки акций американских банков, рейтинги которых днем ранее понизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, упали по итогам торгов. Стоимость бумаг KeyCorp и Comerica опустилась на 4,1%, Valley National Bancorp - на 4,5%, UMB Financial Corp. - на 3,1%, Associated Banc-Corp - на 4,2%. Рейтинги всех этих банков были понижены агентством на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока средств вкладчиков с депозитов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в среду, Япония растет благодаря позитивным экономическим данным. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,5%. Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,6% в ходе торгов, а гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается на 0,5% в ходе торгов, в то время как австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,6%.

Вместе с тем европейские фондовые индикаторы в начале торгов 23 августа демонстрируют уже умеренный рост на 0,3-0,5%. При этом фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет порядка 0,5%, что говорит об улучшении настроений и на фондовом рынке США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон для российского рынка в среду утром складывается неоднозначным. Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5% и отступили от максимумов дня. Высокотехнологичный Nasdaq единственный смог завершить день в символическом плюсе в ожидании публикации квартальных результатов Nvidia. В остальном рынок оставался в режиме сдержанного "ухода от риска" перед выступлением главы ФРС в конце недели, а также выходом важных макроэкономических данных. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром в среду растут в рамках коррекции. На торгах в Азии также не наблюдается единой динамики. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, вернувшись к нисходящему тренду в условиях отсутствия веских позитивных макроэкономических сигналов".

"Индексы МосБиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Индикатор МосБиржи прибавил около 0,8% и поднялся чуть выше сопротивления 3160 пунктов во многом благодаря интересу к акциям "ЛУКОЙЛа" на новостях о намерении компании выкупить до 25% собственных акций у нерезидентов. Индекс МосБиржи, таким образом, сохраняет курс на августовский максимум 3225 пунктов. Долларовый РТС прибавил менее 0,1% и остается недалеко от пика текущего месяца 1066 пунктов, замедлив рост из-за динамики нацвалюты. Рубль утром ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню. Российская валюта тестирует важные технические значения, несмотря на вчерашний призыв президента РФ Владимира Путина к финансовым регуляторам по усилению контроля за оттоком капитала и ограничению спекулятивного спроса на рынках. Таким образом, в начале дня российский фондовый рынок может сохранить восходящий импульс, прежде всего по индексу МосБиржи. Интересные новости может принести и второй день саммита БРИКС, участники которого сосредоточены на разработке инструментов, позволяющих увеличить экономическую независимость от западных стран", - полагает Кожухова.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи сегодня может достичь отметки 3200 пунктов. "Локомотивом роста вновь должны выступить акции "ЛУКОЙЛа". Кроме этого, рубль на текущий момент демонстрирует негативную динамику, что может поддержать бумаги экспортеров. Таким образом, сегодня предпочтение стоит отдать акциям нефтегазовых компаний", - считает эксперт.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,12 млрд рублей (из них 3,64 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1 млрд рублей на бумаги "НЛМК" и 901,19 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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