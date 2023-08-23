Акции ЛУКОЙЛА по-прежнему интересны для инвестиций - "Солид Брокер"

Акции "ЛУКОЙЛА" по-прежнему представляют интерес для вложений, прогнозная стоимость бумаги составляет 9090 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"ЛУКОЙЛ", завершивший в прошлом году масштабную программу выкупа собственных акций, теперь хочет за полцены выкупить у нерезидентов до 25% компании. Речь идет об акциях и расписках, принадлежащих инвесторам из недружественных стран и заблокированных в РФ на счетах типа "С" (до этого подобную сделку из российских компаний проводил только "Магнит"). Безусловно, эта новость позитивна для миноритариев эмитента. Более того, мы ожидали, что компания пойдет по пути выкупа, так как она имела более 30% иностранного free-float. Предполагаем, что выкуп пройдет по цене около 2750 рублей (как 50% от средней цены июля). Таким образом, пакет в 25% обойдется в 476,3 млрд рублей. "ЛУКОЙЛ" при этом должен будет заплатить 10% от стоимости сделки в бюджет, то есть около 47,6 млрд. рублей, а также провести SPO 20% выкупленных акций в течение 3 лет. Суммарно выходит, что эмитент потратит на buyback и последующее SPO около 300 млрд рублей, при этом будет выкуплено и, скорее всего, погашено до 20% акций, - пишут эксперты в обзоре. - Получается, что после проведения программы buyback "ЛУКОЙЛ" сможет увеличить дивиденды на 25% при той же сумме выплат как ранее. Остается открытым вопрос, будет ли он корректировать дивиденды на величину buyback. Но так или иначе, даже если эта корректировка будет, то она будет разовой. В целом дивиденды в 1000 рублей теперь стали еще более реальны при текущих вводных по операционной деятельности (объем продаж, цена на нефть в рублях). Мы считаем интересными акции эмитента на покупку, целевая цена составляет 9090 руб. за акцию".

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