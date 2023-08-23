"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Longfor Group

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского девелопера Longfor Group с прогнозной стоимостью на уровне 28,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевая цена предполагает P/E 7,5x 2023e и 7,1x 2024e.

"Выручка эмитента сократилась на 34,6% г/г в 1П23 - до CNY62 млрд - в основном из-за невысоких результатов бизнеса в девелопменте. Однако на фоне сильной поддержки направлений инвестиций в недвижимость и управления недвижимостью валовая рентабельность выросла на 1,2 п.п. г/г (до 22,4%), базовая чистая прибыль повысилась на 0,6% г/г (до CNY6,59 млрд) в соответствии с ожиданиями рынка, - отмечают эксперты. - Дивиденды на акцию составили CNY0,32, коэффициент выплат не изменился г/г - 30%, дивдоходность составила 2,1%. Мы подтверждаем без изменений свои прогнозы прибыли. Бумага в настоящее время торгуется с мультипликаторами P/E 4,3x 2023e и 4,1x 2024e".

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