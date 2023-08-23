Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность Ozon, статистика РФ, США и еврозоны:

- Результаты Ozon за 2К23 по МСФО;

- Данные о продажах на первичном рынке жилья в США за июль;

- Предварительные индексы деловой активности в США и еврозоне в августе;

- Инфляционные ожидания в России;

- Недельные данные по числу выданных разрешений на строительство в США;

- Недельные данные по запасам нефти в США.

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