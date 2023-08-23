Индекс Мосбиржи может подняться к 3200п на торгах в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 3200 пунктов на торгах в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

" Локомотивом роста вновь должны выступить акции "ЛУКОЙЛа", а кроме того, на текущий момент рубль теряет позиции, что может поддержать бумаги экспортеров. В среду отдаем предпочтение акциям нефтегазовых компаний", - отмечает эксперт в комментарии.

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