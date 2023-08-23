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23 августа 2023 года 09:44

Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться на фоне возобновившегося обесценения рубля

Москва. 23 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться на фоне возобновившегося обесценения рубля, что повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, а также проведения первичных аукционов Минфина по размещению нового госдолга, что окажет дополнительное давление на вторичный рынок облигаций. При этом внешние факторы не окажут значимого влияния на рынок в силу их неоднозначности, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию во вторник в минусе, Nasdaq Composite вырос. Котировки акций американских банков, рейтинги которых днем ранее понизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, упали по итогам торгов. Стоимость бумаг KeyCorp и Comerica опустилась на 4,1%, Valley National Bancorp - на 4,5%, UMB Financial Corp. - на 3,1%, Associated Banc-Corp - на 4,2%. Рейтинги всех этих банков были понижены агентством на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока средств вкладчиков с депозитов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в среду, Япония растет благодаря позитивным экономическим данным. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,5%. Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,6% в ходе торгов в среду, а гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается на 0,5% в ходе торгов, в то время как австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть в среду утром не демонстрируют ярко выраженной динамики, несмотря на публикацию данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США. Согласно отчету API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились. Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на 2,4 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, и увеличение запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск в среду составила $84,02 за баррель, что всего на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,5%, до $84,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,05%, до $79,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,6%, до $79,64 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы слабости китайской экономики, а также растущие ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), поддерживающие доллар США. Противовесом для этих факторов является сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 22 августа практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,485 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,306 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,08% и составил 108,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 865,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,73%), "Новотранс-001Р-03" (-0,45%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,42%), а в лидерах роста - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,61%), "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,32%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Озон" (г.Жигулевск, Самарская область) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил 10-15 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Газпром капитал" установило размер спреда к ставке RUONIA трех выпусков 5-летних облигаций серий БО-002Р-04 - БО-002Р-06 общим объемом 120 млрд рублей на уровне 1,3% (или 130 базисных пунктов). Купоны по выпускам будут квартальными с привязкой к RUONIA. Объем каждого из займов составляет 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 21 августа за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 24 августа. "Газпром капитал" 21 августа разместил три флоатера с аналогичными параметрами (срок обращения 5 лет, объем каждого из выпусков 40 млрд рублей, размер спреда к ставке RUONIA - 1,3%). Мосбиржа в конце июня зарегистрировала 8 выпусков облигаций ООО "Газпром капитал" серий БО-002Р-01 - БО-002Р-08. Данные выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 50 лет.

МФК "Фордевинд" 28 августа планирует начать размещение выпуска облигаций со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 17% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 18,4% годовых, купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних 6 купонных периодов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Лизинговая компания "Роделен" перенесла с 24 на 29 августа размещение 5-летних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 14,5-14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация, начиная с января 2026 года, а также оферта в декабре 2025 года. В конце июля Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК "Роделен" серии 002P объемом 10 млрд рублей.

ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", 5 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на 4-летний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,51% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение выпуска запланировано на 8 сентября.

АО "Холдинговая компания "Эволюция" выставило на 12 сентября оферту по облигациям серии БО-01. Период предъявления облигаций к оферте пройдет с 1 по 7 сентября. Количество приобретаемых бумаг - до 10 тыс. штук, цена приобретения - 100% от номинала (номинал одной облигации - 1 млн рублей). Размещение 7-летнего выпуска на 10 млрд рублей проходило с 23 июня 2022 по 30 марта 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%. Ставка текущего купона - 10,92% годовых. Это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

АО "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") досрочно полностью погасило выкупленный ранее по оферте выпуск облигаций 2-й серии объемом 225,2 млрд рублей. Компания разместила заем со сроком обращения 7,3 года на 225,2 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке 6,18% годовых, реализовав 96,86% эмиссии. Номинальный объем выпуска - 232,5 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 5 млрд рублей и один биржевой выпуск объемом 1 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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