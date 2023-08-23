Вероятно продолжение консолидации на рынке ОФЗ в среду - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации на рынке рублевых гособлигаций на торгах в среду, при этом основной спрос на аукционах Минфина возможен в в ОФЗ-ИН, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Минфин РФ в среду, 23 августа, возобновит аукционы (после паузы на прошлой неделе), предложив три выпуска: 10- и 18-летние классические ОФЗ и 10-летние ОФЗ-ИН. Ожидаем, что спрос будет несколько выше средних значений за последние месяцы (примерно 22 млрд руб. за аукцион по классическим ОФЗ), а основной спрос, вероятно, будет направлен в ОФЗ-ИН. Напомним, 16 августа было погашено 2 выпуска госбумаг - классический на 250 млрд руб. и ОФЗ-ИН на 150 млрд руб., - пишет эксперт в комментарии. - Предполагаем продолжение консолидации котировок на рынке рублевых гособлигаций в среду - кривая ОФЗ продолжит "нащупывать" новые равновесные уровни после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых".

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