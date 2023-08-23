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23 августа 2023 года 09:18

"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Air Products & Chemicals

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций химической компании Air Products & Chemicals с прогнозной стоимостью на уровне $360 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания значительно нарастила чистую прибыль (+15% г/г) и рентабельность EBITDA (+590 б.п. г/г) в 3К23. Судя по ее прогнозу на 4К23, конъюнктура рынка хотя и не идеальная (просадка выручки в Европе), но остается сильной. Она может показать одни из лучших результатов в сырьевом секторе, - отмечают эксперт инвесткомпании. - Повышаем прогноз прибыли на 2023 год до $11,45 (среднее значение прогнозного диапазона менеджмента). Ждем постепенный рост спроса в Европе. В Китае он также может увеличится по мере восстановления экономики. В Северной и Южной Америке по-прежнему сильная динамика из-за менее выраженного роста затрат, что способствует улучшению рентабельности. Предполагаем сохранение роста выручки и прибыли в финансовых 2023-24 гг. за счет большого объема заказов ($17,9 млрд) и географической диверсификации".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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