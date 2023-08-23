.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть растут на данных API
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июле составила 0,63%
Рост потребительских цен в июле составил 0,63% после повышения на 0,37% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% после 3,25% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июле на уровне 0,7%
 
В России в последнее время растут инфляционные риски - Путин
Инфляционные риски в РФ в последнее время растут, задача сдерживания цен выходит на первый план, правительству и ЦБ нужно выстраивать соответствующую экономическую политику, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому...
 
Экспорт российского газа в ЕС достиг максимума с августа 2022 года
В июле поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС выросли до максимальных уровней с августа 2022 г., превысив 2 млрд куб. м. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). При этом к уровню июля 2022 г....
 
Ипотека в России подорожала до 14%
В период с 15 по 22 августа каждый второй банк из топ-30 поднял ставки по ипотеке в диапазоне 1,5-3 п.п. - в среднем до 14% годовых. Таковы результаты мониторинга финансового маркетплейса "Сравни", пишут "Известия". Это уже вторая за месяц...
 
23 августа 2023 года 09:10

Цены на нефть растут на данных API

Dow Jones и S&P 500 завершили торги вторника в минусе, Nasdaq Composite вырос. Фондовые рынки стран АТР не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть растут в среду утром на данных API о снижении запасов в США.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию во вторник в минусе, Nasdaq Composite вырос.

Котировки акций американских банков, рейтинги которых днем ранее понизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, упали по итогам торгов.

Стоимость бумаг KeyCorp (SPB: KEY) и Comerica Inc. (SPB: CMA) опустилась на 4,1%, Valley National Bancorp - на 4,5%, UMB Financial Corp. - на 3,1%, Associated Banc-Corp - на 4,2%.

Рейтинги всех этих банков были понижены агентством на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока средств вкладчиков с депозитов.

Цена акций Republic First Bancorp Inc. рухнула на 56% после того как Nasdaq уведомила финкомпанию о делистинге ее бумаг с биржи. Такое решение связано с тем, что Republic First Bancorp не представила годовой финансовый отчет.

Внимание трейдеров направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

Слова Пауэлла, "вероятно, станут следующей лакмусовой бумажкой для рынков", полагает аналитик Interactive Investor Ричард Хантер, слова которого приводит Market Watch.

"Особое внимание трейдеров будет направлено на комментарии Пауэлла относительно будущего. Борьба с высокой инфляцией, как можно видеть из недавних статданных, еще не закончена, и темпы роста потребительских цен по-прежнему выше 2%", - сказал Хантер.

Стоимость акций американского ритейлера Lowe''s Cos. (SPB: LOW) выросла на 3,8% по итогам торгов во вторник. Чистая прибыль, выручка и сопоставимые продажи компании во втором квартале сократились, однако темпы снижения последнего показателя оказались существенно слабее прогнозов рынка.

Бумаги сети универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) подешевели на 14%. Компания зафиксировала чистый убыток во втором финансовом квартале при 8%-ном снижении выручки. Скорректированная прибыль и выручка, однако, оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков.

Цена акций Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) Inc. упала на 24,2%. Оператор сети магазинов товаров для спорта показал существенно более слабые, чем ожидалось, результаты в минувшем квартале.

Стоимость бумаг Zoom Video Communications (SPB: ZM) опустилась на 2,1%, несмотря на сильную отчетность компании за прошедший квартал.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,2%. Компания представила британскому регулятору новый вариант сделки по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard (SPB: ATVI), рассчитывая получить его одобрение для закрытия сделки. Новый вариант предусматривает продажу прав на стриминг игр Activision французской компании Ubisoft Entertainment.

Стоимость бумаг Activision выросла на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 174,86 пункта (0,51%) и составил 34288,83 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 12,22 пункта (0,28%) - до 4387,55 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 8,28 пункта (0,06%) и составил 13505,87 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в среду, Япония растет благодаря позитивным экономическим данным.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), являющийся важным индикатором деловой активности в экономике Японии, в августе вырос до максимальных за три месяца 52,6 пункта по сравнению с 52,2 пункта в июле, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего индекс.

Августовский PMI в сфере услуг Японии также поднялся до трехмесячного максимума - 54,3 пункта против 53,8 пункта в июле, промышленный PMI увеличился до 49,7 пункта с 49,6 пункта.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,5% в ходе торгов.

В числе лидеров роста в Токио - акции Daikin Industries (+3%), Central Japan Railway (+2,3%), Keyence (+2%), Panasonic (+3,9%).

Стоимость акций Kintetsu Department Store подскочила на 8% благодаря повышению прогноза прибыли на текущий финансовый год японской сетью супермаркетов. Компания ожидает, что ее чистая прибыль вырастет на 37%, до 2,6 млрд иен ($17,8 млн) по итогам фингода, который завершится в феврале 2024 года. Ранее этот показатель прогнозировался на уровне 1,5 млрд иен.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в Джексон-Хоуле запланированы на пятницу. Трейдеры ждут от них сигналов о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,6% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%.

В материковом Китае дешевеют акции Pacific Securities (-8,3%), Hongbo Co (-5,3%), Kunlun Tech (-4,3%), Zhongji Innolight (-6%), Foxconn Industrial (-5,6%).

В Гонконге уверенно дорожают бумаги Henderson Land Development (+2,2%), Wharf Real Estate Investment (+2,1%), AIA Group (+3,2%), PetroChina (+2,5%).

Стоимость акций китайского производителя спортивных товаров Anta Sports подскочила на 11% в ходе торгов в Гонконге благодаря ее сильной отчетности.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,5% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.

Цена бумаг BHP Group в Сиднее выросла на 1,9%, Rio Tinto - на 2,4%, Fortescue Metals - на 2,7%.

Акции австралийской нефтегазовой компании Santos Ltd. подешевели на 1%. Ее чистая прибыль в первом полугодии упала на 32% в связи со снижением цен на СПГ, а также сокращением объемов производства.

Цены на нефть слабо поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США.

Согласно отчету API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю в среду в 17:30 мск.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на 2,4 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, и увеличение запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в среду составляет $84,1 за баррель, что на $0,07 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,43 (0,5%) до $84,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,1 (0,13%), до $79,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,48 (0,6%), до $79,64 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы слабости китайской экономики, а также растущие ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), поддерживающие доллар США. Противовесом для этих факторов является сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией.

"Усиливающиеся ожидания, что цикл подъема ставки ФРС еще не завершен, и укрепление доллара, создают серьезные сложности для нефтяного рынка, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Однако поскольку фундаментальные для нефти факторы остаются конструктивными, любое снижение цен, по нашему мнению, будет краткосрочным".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 августа 2023 года 16:02
Явных драйверов для роста цены бумаг Ozon пока нет - ПСБ
Явных драйверов для роста котировок бумаг (ADS) Ozon в настоящее время нет, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Расписки эмитента реагируют на отчетность за 2К23 по МСФО снижением, несмотря на превышение результата по GMV относительно консенсуса...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 15:30
Рубль днем укрепляется к доллару и евро при подготовке к налоговым выплатам августа
Москва. 23 августа. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже в среду днем; рубль подрастает к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам августа.    читать дальше
.
23 августа 2023 года 15:27
Вероятна смешанная динамика торгов на рынке акций США в среду - Freedom Finance Global
Вероятна смешанная динамика торгов на американском фондовом рынке в среду, лидерами роста могут стать акции технологического сектора, аутсайдерами - бумагами банков, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Эксперт отмечает, что в фокусе...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 14:59
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Moderna до $147
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской биотехнологической компании Moderna Inc. с $210 до $147 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация для указанных бумаг при этом была повышена экспертами с "держать" до "покупать" на фоне...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 14:25
"Финам" рекомендует держать GDR X5 с прогнозной ценой 2535 руб
"Финам" рекомендует держать бумаги (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью 2535 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Расписки продовольственного ритейлера с начала июля...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 13:44
Бумаги МТС привлекательны для покупок в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги "МТС" привлекательны для покупок в текущий момент на долгосрочную перспективу, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Квартальная отчетность эмитента превзошла наши ожидания. По итогам 2К23 "МТС" заработали 9,84 рубля на акцию для своих акционеров, что составляет 3,4% доходности на...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 13:12
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций United Parcel Service
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций United Parcel Service с прогнозной стоимостью на уровне $210 в свете ряда позитивных трендов, включая рост рынка электронной коммерции, сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент оказывает услуги доставки и возврата для...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 12:41
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Deere & Co до $430
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Deere & Co с $410 до $430 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. "На бизнесе эмитента сказываются глобальные тренды в торговой политике, курсовые разницы...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 11:55
Акции ЛУКОЙЛА по-прежнему интересны для инвестиций - "Солид Брокер"
Акции "ЛУКОЙЛА" по-прежнему представляют интерес для вложений, прогнозная стоимость бумаги составляет 9090 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "ЛУКОЙЛ", завершивший в прошлом году масштабную программу выкупа собственных акций, теперь хочет за полцены выкупить...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 11:55
Рынок акций РФ утром умеренно подрастает во главе с бумагами металлургов на фоне обесценения рубля
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ умеренно подрастает в среду утром во главе с ценными бумагами металлургов на фоне возобновившегося обесценения рубля и неоднозначных внешних сигналов.    читать дальше
.
23 августа 2023 года 11:20
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Longfor Group
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского девелопера Longfor Group с прогнозной стоимостью на уровне 28,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Целевая цена предполагает P/E 7,5x 2023e и 7,1x 2024e. "Выручка эмитента...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 11:00
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций JD Logistics до HKD15,5
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайского поставщика логистических услуг JD Logistics Inc. на 9% - до 15,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Целевая цена соответствует P/S 0,5x 2023e и 0,4x 2024e. Рекомендация "покупать" для...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 10:40
Рубль сохраняет шансы на укрепление до 93 руб./$1 к концу текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"
бль сохраняет шансы на укрепление в сторону уровня 93 руб./$1 до конца текущей недели на фоне вероятного усиления влияния фактора налогового периода с четверга, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка,...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 10:23
ПСБ повысил прогнозную цену бумаг МТС до 349 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость бумаг "МТС" до 349 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы высоко оцениваем представленные результаты "МТС" за 2К23, отмечая впечатляющий рост экосистемы как в...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 10:06
Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность Ozon, статистика РФ, США и еврозоны: - Результаты Ozon за 2К23 по МСФО; - Данные о продажах на первичном рынке жилья в США за июль; - Предварительные...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.