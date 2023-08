Цены на нефть растут на данных API

Dow Jones и S&P 500 завершили торги вторника в минусе, Nasdaq Composite вырос. Фондовые рынки стран АТР не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть растут в среду утром на данных API о снижении запасов в США.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию во вторник в минусе, Nasdaq Composite вырос.

Котировки акций американских банков, рейтинги которых днем ранее понизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, упали по итогам торгов.

Стоимость бумаг KeyCorp (SPB: KEY) и Comerica Inc. (SPB: CMA) опустилась на 4,1%, Valley National Bancorp - на 4,5%, UMB Financial Corp. - на 3,1%, Associated Banc-Corp - на 4,2%.

Рейтинги всех этих банков были понижены агентством на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока средств вкладчиков с депозитов.

Цена акций Republic First Bancorp Inc. рухнула на 56% после того как Nasdaq уведомила финкомпанию о делистинге ее бумаг с биржи. Такое решение связано с тем, что Republic First Bancorp не представила годовой финансовый отчет.

Внимание трейдеров направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

Слова Пауэлла, "вероятно, станут следующей лакмусовой бумажкой для рынков", полагает аналитик Interactive Investor Ричард Хантер, слова которого приводит Market Watch.

"Особое внимание трейдеров будет направлено на комментарии Пауэлла относительно будущего. Борьба с высокой инфляцией, как можно видеть из недавних статданных, еще не закончена, и темпы роста потребительских цен по-прежнему выше 2%", - сказал Хантер.

Стоимость акций американского ритейлера Lowe''s Cos. (SPB: LOW) выросла на 3,8% по итогам торгов во вторник. Чистая прибыль, выручка и сопоставимые продажи компании во втором квартале сократились, однако темпы снижения последнего показателя оказались существенно слабее прогнозов рынка.

Бумаги сети универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) подешевели на 14%. Компания зафиксировала чистый убыток во втором финансовом квартале при 8%-ном снижении выручки. Скорректированная прибыль и выручка, однако, оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков.

Цена акций Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) Inc. упала на 24,2%. Оператор сети магазинов товаров для спорта показал существенно более слабые, чем ожидалось, результаты в минувшем квартале.

Стоимость бумаг Zoom Video Communications (SPB: ZM) опустилась на 2,1%, несмотря на сильную отчетность компании за прошедший квартал.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,2%. Компания представила британскому регулятору новый вариант сделки по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard (SPB: ATVI), рассчитывая получить его одобрение для закрытия сделки. Новый вариант предусматривает продажу прав на стриминг игр Activision французской компании Ubisoft Entertainment.

Стоимость бумаг Activision выросла на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 174,86 пункта (0,51%) и составил 34288,83 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 12,22 пункта (0,28%) - до 4387,55 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 8,28 пункта (0,06%) и составил 13505,87 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в среду, Япония растет благодаря позитивным экономическим данным.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), являющийся важным индикатором деловой активности в экономике Японии, в августе вырос до максимальных за три месяца 52,6 пункта по сравнению с 52,2 пункта в июле, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего индекс.

Августовский PMI в сфере услуг Японии также поднялся до трехмесячного максимума - 54,3 пункта против 53,8 пункта в июле, промышленный PMI увеличился до 49,7 пункта с 49,6 пункта.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,5% в ходе торгов.

В числе лидеров роста в Токио - акции Daikin Industries (+3%), Central Japan Railway (+2,3%), Keyence (+2%), Panasonic (+3,9%).

Стоимость акций Kintetsu Department Store подскочила на 8% благодаря повышению прогноза прибыли на текущий финансовый год японской сетью супермаркетов. Компания ожидает, что ее чистая прибыль вырастет на 37%, до 2,6 млрд иен ($17,8 млн) по итогам фингода, который завершится в феврале 2024 года. Ранее этот показатель прогнозировался на уровне 1,5 млрд иен.

Выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в Джексон-Хоуле запланированы на пятницу. Трейдеры ждут от них сигналов о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,6% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%.

В материковом Китае дешевеют акции Pacific Securities (-8,3%), Hongbo Co (-5,3%), Kunlun Tech (-4,3%), Zhongji Innolight (-6%), Foxconn Industrial (-5,6%).

В Гонконге уверенно дорожают бумаги Henderson Land Development (+2,2%), Wharf Real Estate Investment (+2,1%), AIA Group (+3,2%), PetroChina (+2,5%).

Стоимость акций китайского производителя спортивных товаров Anta Sports подскочила на 11% в ходе торгов в Гонконге благодаря ее сильной отчетности.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,5% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.

Цена бумаг BHP Group в Сиднее выросла на 1,9%, Rio Tinto - на 2,4%, Fortescue Metals - на 2,7%.

Акции австралийской нефтегазовой компании Santos Ltd. подешевели на 1%. Ее чистая прибыль в первом полугодии упала на 32% в связи со снижением цен на СПГ, а также сокращением объемов производства.

Цены на нефть слабо поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США.

Согласно отчету API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю в среду в 17:30 мск.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на 2,4 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, и увеличение запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в среду составляет $84,1 за баррель, что на $0,07 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,43 (0,5%) до $84,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,1 (0,13%), до $79,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,48 (0,6%), до $79,64 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы слабости китайской экономики, а также растущие ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), поддерживающие доллар США. Противовесом для этих факторов является сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией.

"Усиливающиеся ожидания, что цикл подъема ставки ФРС еще не завершен, и укрепление доллара, создают серьезные сложности для нефтяного рынка, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Однако поскольку фундаментальные для нефти факторы остаются конструктивными, любое снижение цен, по нашему мнению, будет краткосрочным".