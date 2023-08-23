"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют держать бумаги "МТС" в инвестиционном портфеле в качестве дивидендной истории, сообщается в обзоре аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года. По итогам квартала рост выручки телекома ускорился на фоне сильной динамики в сегменте рекламных технологий (AdTech) и финтехе, а также постепенного восстановления продаж телефонов и аксессуаров. OIBDA компании показала двузначный рост благодаря нормализации расходов на резервы МТС-банка. Чистая прибыль увеличилась также из-за более низких процентных расходов по сравнению с прошлым годом, когда ставки были заметно выше, а долговая нагрузка сократилась (до 1,8х)", - указывает эксперт.

"Наибольший интерес для инвесторов в бумаге представляют потенциальные дивидендные выплаты, но компания пока не представила новой дивидендной политики. В среднем за последние три года "МТС" платили около 35 рублей на акцию. В 2023 году ожидаем примерно такой же суммы выплат (прогнозная доходность составляет около 12%). Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги эмитента и рекомендуем их "держать" в вашем портфеле в качестве дивидендной истории", - пишет Хусяинова в материале.

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