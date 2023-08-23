Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких стимулов к движению

Москва. 23 августа. Доллар США немного подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен на фоне отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,1125 руб./$1 (-19 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,6 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 12,9 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен, поскольку на него не влияют никакие заметные факторы. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно с небольшой динамикой. Нефтяные котировки чуть подрастают.

Некоторую поддержку нацвалюте оказывает подготовка к налоговому периоду. В единый день уплаты налогов 28 августа компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Однако этот фактор при текущей конъюнктуре лишь немного стабилизирует рубль, удерживая его от потенциально более слабых позиций. В то же время на рубль оказывают давление негативные новости об атаках беспилотников, наносящих удары по инфраструктуре Москвы и других городов.

Участники валютного рынка наблюдают за ходом 15-го саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Нынешний саммит БРИКС состоится в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин принимает в нем участие по видеосвязи, а непосредственно в ЮАР находится министр иностранных дел Сергей Лавров.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию во вторник в минусе, Nasdaq Composite вырос.

Котировки акций американских банков, рейтинги которых днем ранее понизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, упали по итогам торгов.

Вместе с тем, внимание трейдеров направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу. Слова Пауэлла, "вероятно, станут следующей лакмусовой бумажкой для рынков", полагает аналитик Interactive Investor Ричард Хантер, слова которого приводит Market Watch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,19%, китайский CSI300 снижается на 0,72%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%, южнокорейский Kospi теряет 0,52%, австралийский индекс S&P/ASX 200 подрастает на 0,64%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,27%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $84,14 за баррель, что на 0,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,81 за баррель, что на 0,23% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.