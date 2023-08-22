Индекс МосБиржи вырос во вторник на 0,8% благодаря скачку акций "ЛУКОЙЛа" на корпоративных новостях

Москва. 22 августа. Индекс МосБиржи, колебавшийся в течение первой части торгов вторника в боковом диапазоне вокруг отметки 3140 пунктов, по итогам дня вырос почти на 0,8% благодаря скачку акций "ЛУКОЙЛа" на корпоративных новостях; при этом возобновившееся обесценение рубля сдержало рост индекса РТС.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3164,25 пункта (+0,77%), индекс РТС - 1057,56 пункта (+0,05%); цены "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,9%.

Доллар США к концу биржевых торгов вырос до 94,3 руб./$1 (+0,64 рубля к закрытию понедельника).

Подорожали обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа" (+4,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%, "префы" прибавили в цене также 0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3,5%).

Вместе с тем подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Акции "ЛУКОЙЛа" заметно выросли на новостях о желании компании выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах "С". Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций планируется использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в июле "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов у российских властей. Потенциальными покупателями выступают компании группы "ЛУКОЙЛ, объем оферты не превысит 25% акций НК, дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%. Другой источник "Интерфакса" подтвердил факт обращения "ЛУКОЙЛа" в органы власти. По его данным, в своем ходатайстве "ЛУКОЙЛ" пообещал направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы благодаря реализации проектов за рубежом. "ЛУКОЙЛ" заверил, что этих денег достаточно и на внутренний валютный рынок компания с целью профинансировать оферту выходить не будет, сказал источник. Также, по его данным, предложенные условия предусматривают перечисление 10% от итоговой суммы, потраченной на выкуп, в бюджет РФ.

Собеседники "Интерфакса" не располагают информацией о том, принято ли какое-либо решение по ходатайству "ЛУКОЙЛа". В пресс-службе "ЛУКОЙЛа" не стали комментировать эту информацию. В аппарате вице-премьера РФ Александра Новака, курирующего ТЭК, и министерстве энергетики пока не удалось получить комментарий.

Ozon по итогам II квартала 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 80,8% - до 308,6 млрд рублей, таков консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе данных аналитиков 6 инвесткомпаний и банков. Кроме того, эксперты прогнозируют ускорение роста GMV квартал к кварталу (в I квартале 2023 года рост GMV был 71%). Выручка Ozon, согласно прогнозам аналитиков 5 инвесткомпаний и банков, выросла на 57,2% - до 91,98 млрд рублей. Скорректированную EBITDA в отчетном периоде аналитики прогнозируют в диапазоне 1,7-8 млрд рублей против показателя в 188 млн рублей за II квартал 2022 года. Чистый убыток компании ожидается в диапазоне 4-10,4 млрд рублей против убытка в 7,2 млрд рублей годом ранее. Ozon отчитается за II квартал 2023 года в среду, 23 августа.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", на динамику российских фондовых индексов большое влияние по-прежнему оказывают колебания курса нацвалюты. Таким образом, возобновившееся во вторник обесценение рубля оказало сдерживающее влияние на динамику индекса РТС. Умеренный же рост индекса МосБиржи в основном связан со скачком акций "ЛУКОЙЛа", в то время как динамика остальных blue chips отечественного фондового рынка была смешанной.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют во вторник вечером разнонаправленную динамику. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск составила $84,42 за баррель, что на 0,05% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Вместе с тем котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому моменту на 0,27% и составили $80,94 за баррель.

Опасения относительно предложения смягчили надежды на возобновление экспорта иракской нефти через турецкий порт Джейхан, пишет The Wall Street Journal. В понедельник министр нефти Ирака прибыл в Турцию для переговоров по этому вопросу, отмечает газета со ссылкой на сообщения других СМИ. Поставки, прекратившиеся в марте из-за спора между Багдадом, Анкарой и региональным правительством Курдистана, в случае возобновления могут составить около 450 тыс. баррелей в сутки (б/с). Рынок также оценивает данные об объемах добычи в Норвегии в июле. Согласно предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD), добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,828 млн б/с, что на 0,6% больше июньского объема и на 11,5% выше производства в июле 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,84 млн б/с.

Вместе с тем прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023 и в 2024 годах. Кроме того, данные Минэнерго США указывают на снижение запасов сырья в годовом выражении.

Фондовые индексы США также демонстрируют разнонаправленную динамику в начале торгов в пределах "плюс-минус" 0,4% на фоне стабилизации на американском долговом рынке - доходность десятилетних US Treasuries во вторник остается стабильной. Индекс S&P 500 упал на 3,7% за последний месяц в связи со скачком процентных ставок американских госбумаг до максимальных уровней почти за 16 лет на ожиданиях длительного сохранения ограничительной политики Федеральной резервной системой.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Вместе с тем фондовые площадки Европы находятся во власти покупателей - основные индикаторы региона прибавляют в весе 0,2-0,8%. Инвесторы оценивают макроэкономические данные региона. В частности, профицит счета текущих операций в еврозоне в июне составил 36,8 млрд евро против пересмотренного дефицита в 4,4 млрд евро годом ранее, заявил Европейский центральный банк. Положительное сальдо стало максимальным с сентября 2021 года.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании во вторник сообщило, что страна в июле зафиксировала дефицит бюджета в размере 4,3 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд). Дефицит увеличился на 3,4 млрд фунтов относительно июля 2022 года на фоне роста процентных ставок и стоимости обслуживания госдолга, однако оказался ниже прогнозов аналитиков, в среднем составлявших около 5 млрд фунтов. При этом расходы на обслуживание госдолга достигли 7,7 млрд фунтов, рекордного показателя для июля за все время подсчетов, то есть с 1997 года. Размер норвежской экономики во II квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами после увеличения на пересмотренные 0,3% в январе-марте, сообщило во вторник Статистическое управление Норвегии. Аналитики в среднем ожидали роста ВВП страны на 0,1% в апреле-июне.