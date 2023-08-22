Рубль во вторник подешевел к доллару и евро, стабилизировался в узком коридоре после сильного роста на прошлой неделе

Москва. 22 августа. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине, стабилизировавшись в узком торговом коридоре после сильного восстановительного роста на прошлой неделе.

Курс доллара США составил 94,3 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 64,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,37 руб./EUR1, подорожав на 45,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,2 копейки - до 97,93 руб. Курс китайского юаня поднялся на 8,6 копейки - до 12,89 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к основным валютам по итогам вторника, стабилизировался в узком коридоре после сильного восстановительного роста на прошлой неделе. Давление на его котировки также оказала дешевевшая нефть, однако позднее на неделе позиции рубля вновь могут укрепиться благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа. В единый день уплаты налогов 28 августа им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Участники рынка наблюдают за ходом 15-го саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Нынешний саммит БРИКС состоится в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи, а непосредственно в ЮАР будет находиться министр иностранных дел Сергей Лавров.

Федеральный бюджет в третьем квартале будет профицитным, дефицит по итогам 2023 года составит, как и планировалось, около 2% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник. Он также отметил, что правительство и Банк России должны активнее использовать имеющиеся у них в арсенале инструменты для снижения волатильности на финансовом рынке. Инфляционные риски в РФ в последнее время растут, задача сдерживания цен выходит на первый план, правительству и ЦБ нужно выстраивать соответствующую экономическую политику, заявил кроме того Путин.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, курс рубля к доллару во вторник консолидировался вблизи отметки 94, российская валюта выглядит не очень уверенно, так как, судя по всему, фактор налогового периода при текущей конъюнктуре способен лишь стабилизировать рубль, удерживая его от потенциально более слабых позиций. "Обращают на себя внимание еще два фактора - небольшой локальный спад в ценах на нефть и сила самой американской валюты. Индекс DXY курсирует выше 103 пунктов. Сильные макроданные по США, особенно в разрезе потребительских расходов, продолжают поддерживать устойчивое укрепление доллара. Пока продажа валюты экспортерами в рамках подготовки к налоговым платежам (пик - 28 августа), по нашим ожиданиям, поможет краткосрочно удерживать доллар в пределах 92-95 рублей", - говорит Бахтин.

"Рубль пока не может вернуться к устойчивому укреплению. Однако текущую ситуацию уже можно назвать стабилизацией. Предполагаем, что в течение недели усилятся продажи валюты экспортерами в рамках подготовки к налоговым платежам", - полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Российская валюта перестала активно укрепляться, торгуется в узком диапазоне 92,5-95,5 по отношению к доллару США. Оптимизм от повышения ключевой процентной ставки, похоже, исчерпал себя. В ближайшее время поддержку рублю могут оказать рост цен на нефть, а также российские экспортеры, которые будут реализовывать часть валютной выручки в преддверии погашения налоговых обязательств", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером во вторник на новостях, связанных с объемами предложения.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $84,17 за баррель, что на 0,33% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизились на 0,01% и составили $80,63 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов на американский бенчмарк истекает с завершением торгов во вторник.

Опасения относительно предложения смягчили надежды на возобновление экспорта иракской нефти через турецкий порт Джейхан, пишет The Wall Street Journal. В понедельник министр нефти Ирака прибыл в Турцию для переговоров по этому вопросу, отмечает газета со ссылкой на сообщения других СМИ.

Поставки, прекратившиеся в марте из-за спора между Багдадом, Анкарой и региональным правительством Курдистана, в случае возобновления могут составить около 450 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Рынок также оценивает данные об объемах добычи в Норвегии в июле. Согласно предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD), добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,828 млн б/с, что на 0,6% больше июньского объема и на 11,5% выше производства в июле 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,84 млн б/с.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 августа на 2,39 копейки, до 94,1185 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,11 копейки, до 102,753 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 13,14 копейки по отношению к понедельнику и составил 94,0939 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 16,46 копейки и составил 94,1259 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 367,245 млн, из которых $385,125 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $982,12 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 20,03 копейки, до 102,7353 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 33,97 копейки, до 102,6848 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR462,122 млн, из которых EUR156,974 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,148 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 22 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 320 млрд рублей (при лимите 1 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 118,3 млрд рублей) в среднем по ставке 11,56% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 августа, банки разместили 1 трлн 470 млрд рублей (при лимите 1 трлн 470 млрд рублей и спросе 2 трлн 229,5 млрд рублей) в среднем по ставке 11,61% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 августа поднялась на 5 базисных пунктов - до 11,86% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась во вторник относительно понедельника на 13 базисных пунктов - до 9,13% годовых, на 3 месяца - поднялась на 5 базисных пунктов - до 8,05% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,76% годовых.