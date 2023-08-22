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22 августа 2023 года 19:40

Цены евробондов РФ во вторник показали небольшую смешанную динамику на фоне аналогичных изменений UST

Москва. 22 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику на фоне аналогичных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов при этом почти не изменились для большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 66,84% от номинала (доходность подросла на 0,3 базисного пункта - до 9,59% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 2,6 базисного пункта - до 67,99% от номинала (их доходность увеличилась на 0,6 базисного пункта и составила 9,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос относительно понедельника на 1 базисный пункт, подорожав до 40,33% от номинала (его доходность повысилась на 0,1 базисного пункта и составила 13,39% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 1,8 базисного пункта - до 56,46% от номинала (их доходность выросла на 1,7 базисного пункта - до 27,76% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 10,2 базисного пункта - до 52,41% от номинала (доходность опустилась на 4,2 базисного пункта и составила 23,12% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене на 8,7 базисного пункта - до 49,22% от номинала (их доходность уменьшилась на 2,9 базисного пункта, составив 19,69% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году увеличился в цене на 14,2 базисного пункта, подорожав до 92,8% от номинала (его доходность выросла на 294,1 базисного пункта и составила 126,94% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 2 базисных пункта, составив 66,31% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 августа оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренную разнонаправленную динамику перед ежегодным экономическим симпозиумом в Джексон-Хоуле. Мероприятие состоится 24-26 августа. Выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле снизились на 2,2% относительно предыдущего месяца и составили 4,07 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В июне продажи составили 4,16 млн домов. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июле до 4,15 млн домов, по данным Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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