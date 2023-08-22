Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро, стабилизировался в узком коридоре после сильного роста на прошлой неделе

Москва. 22 августа. Доллар США, евро и китайский юань умеренно растут на Московской бирже во вторник днем; рубль немного дешевеет к бивалютной корзине, стабилизировавшись в узком торговом коридоре после сильного восстановительного роста на прошлой неделе.

Курс доллара США составил 94,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 48 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,53 руб./EUR1, подорожав на 61,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 54,19 копейки - до 97,91 руб. Курс китайского юаня поднялся на 6,8 копейки - до 12,87 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к основным валютам во вторник днем, стабилизировавшись в узком коридоре после сильного восстановительного роста на прошлой неделе. Давление на его котировки оказывает также дешевеющая нефть, однако позднее на неделе позиции рубля вновь могут укрепиться благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа. В единый день уплаты налогов 28 августа им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Участники рынка наблюдают за ходом 15-го саммита БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Нынешний саммит БРИКС состоится в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи, а непосредственно в ЮАР будет находиться министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Российская валюта перестала активно укрепляться, торгуется в узком диапазоне 92,5-95,5 по отношению к доллару США. Оптимизм от повышения ключевой процентной ставки, похоже, исчерпал себя. В ближайшее время поддержку рублю могут оказать рост цен на нефть, а также российские экспортеры, которые будут реализовывать часть валютной выручки в преддверии погашения налоговых обязательств", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Рубль в понедельник слабел в первой половине дня, но в результате все же смог показать незначительное укрепление. После высокой волатильности на прошлой неделе ситуация на валютном рынке РФ стабилизируется. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 94 руб./$1. До усиления эффекта налогового периода во второй половине недели курс пары, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 92,75-94,75 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль пока отказывается усиливать свои позиции на приближении пика налогового периода. Обороты торгов на валютном рынке держатся высокими, что говорит о сохранении повышенного спроса на валюту. Не исключаем, что пара "доллар-рубль" сможет уйти в район 90 руб./$1, а то и чуть ниже, однако в среднесрочном плане девальвация рубля возобновится. Определенную поддержку российским акциям и рублю могут оказать новости с начинающегося сегодня в ЮАР саммита БРИКС", - подчеркивает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться днем во вторник на опасениях в отношении китайской экономики.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $83,97 за баррель, что на 0,57% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизились на 0,5% и составили $80,37 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов на американский бенчмарк истекает с завершением торгов во вторник.

Экономическая неопределенность в Китае продолжает сказываться на перспективах спроса. Меры поддержки со стороны Пекина пока не убедили инвесторов в ускорении восстановления экономики второго по величине импортера нефти в мире, отмечает Trading Economics.

Участники рынка ожидают публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США во вторник, в 23:30 МСК. В среду официальную статистику обнародует Минэнерго.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insight, в среднем ожидают снижения резервов нефти за неделю на 4,24 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн баррелей. Запасы дистиллятов, по их оценкам, практически не изменятся.

Банк России во вторник, 22 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 320 млрд рублей (при лимите 1 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 118,3 млрд рублей) в среднем по ставке 11,56% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 августа, банки разместили 1 трлн 470 млрд рублей (при лимите 1 трлн 470 млрд рублей и спросе 2 трлн 229,5 млрд рублей) в среднем по ставке 11,61% годовых.