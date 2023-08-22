"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, убрав акции и добавив акции , сообщается в материале.

Текущий состав списка: "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", Сбербанк, привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Татнефть", Etalon, "Северсталь", Whoosh и X5 Retail Group.

"Мы фиксируем прибыль по бумагам TCS, так как считаем, что хорошие результаты за 2К23 уже заложены в текущую цену и не видим других катализаторов. Исключаем акции "АЛРОСА" ввиду сохранения менее благоприятной конъюнктуры рынка алмазов, а ожидаемая дивидендная доходность может составить около 4%. Также исключаем акции "Мечела", ожидая слабые финансовые результаты за 1П23 (минус 60% г/г EBITDA) из-за логистических проблем и снижения глобальных цен на коксующийся уголь (минус 20% с начала года), - указывают эксперты. - Мы добавляем акции "Северстали", ожидая публикацию сильных финансовых результатов за 1П23 до конца августа. Также включаем в список Whoosh в преддверии публикации сильных финансовых результатов за 1П23 на фоне роста количества поездок и географии присутствия. Добавляем GDR X5 на фоне ожиданий сохранения высоких темпов роста выручки. Драйвером также могут стать новости о редомициляции".

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