Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Deere по окончании текущей коррекции

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Deere & Co. после завершения текущей коррекции котировок бумаг эмитента, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Глинянова.

"Результаты оказались выше ожиданий, тем не менее после релиза инвесторы распродали акции. Причиной могло послужить замедление темпов роста цен на рынке в целом, замедление темпов продаж, снижение операционной рентабельности, которое может продолжаться при сохранении текущих рыночных условий. Форвардный P/E остается ниже 10-летней медианы и составляет 11,8x. Мы незначительно повышаем целевую оценку (до $451) и рекомендуем "покупать" по завершении коррекции", - указывает эксперт.

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