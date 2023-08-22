"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 164 гонконгских долларов (HKD) и $171 за штуку для акций и расписок эмитента соответственно, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчетность за второй квартал в положительном ключе, поскольку Baidu даже в условиях неровного выхода китайской экономики из "пандемийной" просадки продолжает фиксировать весьма уверенный рост в основном для себя сегменте бизнеса", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

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