"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью $50,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Ведущие банки США, в том числе и Citigroup, успешно прошли через весенние потрясения в секторе, выдержали стресс-тесты ФРС, сохранили прочные капитальные позиции. Мы полагаем, что благодаря высокой диверсификации и большим масштабам бизнеса крупные игроки продолжат уверенно смотреться в финансовом плане в нынешних сложных экономических условиях, и рассчитываем на постепенное улучшение отношения инвесторов к их акциям. Бумаги эмитента торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам, и мы ожидаем, что меры банка по реорганизации и повышению эффективности бизнеса будут способствовать постепенному увеличению его оценочных коэффициентов", - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Citigroup Inc. - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами и др., является первичным дилером ценных бумаг казначейства США.

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