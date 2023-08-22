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22 августа 2023 года 11:50

Возобновившееся обесценение рубля увело индекс РТС в минус, индекс МосБиржи пытается удержаться в плюсе

Москва. 22 августа. Возобновившееся во вторник обесценение рубля на фоне снижения нефтяных цен увело фондовый индекс РТС в минус, при этом индекс МосБиржи пытается в начале торгов удержаться в плюсе.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3145,46 пункта (+0,18%), индекс РТС - 1054,16 пункта (-0,27%); цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,8%.

Доллар США к этому моменту вырос до 93,98 руб./$1 (+0,32 рубля к закрытию понедельника).

Подорожали обыкновенные акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%, "префы" прибавили в цене 0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%, "префы" выросли на 0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%).

Вместе с тем подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", разнонаправленная динамика российских фондовых индексов в начале торгов вторника является следствием как возобновившегося обесценения рубля на фоне снижения мировых цен на нефть, так и противоречивых сигналов, поступающих с мировых фондовых площадок.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник утром после падения накануне. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК составила $84,05 за баррель, что на 0,48% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,4% - до $84,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,43% и составили $80,37 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,7% - до $80,72 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка в последние дни являются опасения по поводу медленного роста китайской экономики и укрепление курса доллара на ожиданиях новых повышений ставки Федрезерва. Вместе с тем прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023 и в 2024 годах. Кроме того, данные Минэнерго США указывают на снижение запасов сырья в годовом выражении.

Фондовые индексы США по итогам торгов в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику. Мировые рынки в последнее время нестабильны из-за опасений по поводу китайской экономики и роста доходности гособлигаций США. На прошлой неделе S&P 500 потерял 2,1%, причем в минусе закрылись все отраслевые сектора. Рост стоимости заимствований стал особенной проблемой для ряда крупных высокотехнологичных компаний, акции которых зачастую определяют динамику рынка.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник в отсутствие важных статданных. Инвесторы продолжают оценивать снижение ключевой процентной ставки в Китае и вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики во второй по величине экономике мира. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК снижается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,92%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%, южнокорейский Kospi растет на 0,14%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник опустил процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,45% годовых, рекордно низкого уровня. Между тем большинство экспертов ожидали понижения ставки на 15 б.п. Ставка по пятилетним кредитам - главный ориентир для рынка ипотеки - осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.

Вместе с тем фондовые площадки Европы находятся во власти покупателей - основные индикаторы региона прибавляют в весе 0,4-1,2%. При этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 подрастает на 0,3%, что также говорит об улучшении настроений на фондовом рынке США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон для российского рынка во вторник утром складывается неоднозначным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные. Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-1,5%. Уверенный рост показал высокотехнологичный Nasdaq, который снимал краткосрочную перепроданность перед публикацией в среду квартальных результатов Nvidia. В остальном инвесторы находились в ожидании экономического симпозиума в Джексон-Хоуле в конце этой недели и комментариев главы ФРС в отношении дальнейшей динамики процентных ставок. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне поднялась до максимума с 2008 года - 4,36% годовых".

"Индексы МосБиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,9%, удержавшись в плюсе благодаря продолжению точечных покупок в отдельных акциях и стабильному рублю. Индикатор МосБиржи приостановил повышение у сопротивления 3160 пунктов, но в целом продолжает смотреть на августовский максимум 3225 пунктов. Долларовый РТС также близок к пику текущего месяца 1066 пунктов. Рубль сегодня утром ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню. В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется в умеренно оптимистичном настроении ввиду отсутствия значимых негативных факторов. Тем не менее по ходу сессии неспособность индекса МосБиржи преодолеть ближайшее сопротивление 3160 пунктов укажет на риски локальной фиксации прибыли. По ходу сессии инвесторы будут ждать финансовых результатов "МТС" за первое полугодие 2023 года, а также новостей с саммита БРИКС, который в текущих условиях приобретает особую важность и может принести новые экономические договоренности", - считает Кожухова.

По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, "сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Ожидаем сохранения интереса инвесторов к бумагам внутренних секторов, а также точечного спроса на акции экспортеров. На фоне стабилизации ситуации на валютном рынке (пара "доллар-рубль" двигается вблизи отметки 94 руб./$1) и небольшого снижения нефтяных котировок сегодня утром, индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящую динамику без акций "ЛУКОЙЛа". Кроме этого, пока не наблюдается признаков оживления спроса на бумаги Сбербанка. Из значимых корпоративных событий стоит отметить сегодняшнюю публикацию финансовых результатов "МТС". В данном случае мы не ждем каких-либо сюрпризов".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,27 млрд рублей (из них 1,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,52 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 1,21 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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