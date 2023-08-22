"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Walmart до $180

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. со $172 до $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Американцы вынуждены больше тратить на продукты, то есть на электронику, мебель и одежду (более маржинальные товары для Walmart) средств меньше. Но эмитент - очевидный выбор в период экономии. Компания наращивает долю рынка, покупатели выбирают собственные бренды Walmart для дополнительной экономии, - указывают аналитики инвесткомпании. - Скорректированная прибыль Walmart за 2К23 составила $1,84/акцию (+4%), что выше нашего прогноза ($1,66) и консенсуса StreetAccount ($1,71). CEO компании Дуг МакМиллон отметил сильные показатели сезона подготовки к новому учебному году. По его мнению, это предвещает хорошие продажи в периоды Хэллоуина и Рождества. Мы повышаем прогноз скорректированной прибыли за 2024 финансовый год до $6,45 на фоне сильного 2К23 и роста ожиданий по выручке в 3К23. Средне- и долгосрочные драйверы - рост предложения, расширение клиентской базы за счет таких инициатив, как Walmart+; выход в смежные сферы (финансовые услуги и здравоохранение) и продажа мест под рекламу в магазинах (ежедневно их посещают 140 млн человек). Walmart выходит на международные рынки с более высокими темпами роста и повышает рентабельность электронной коммерции".

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