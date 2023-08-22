Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Ozon

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (ADS) Ozon, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"23 августа Ozon должен опубликовать результаты за 2К23 по МСФО. Ожидаем, что компания вновь продемонстрирует быстрый рост GMV и по-прежнему положительную рентабельность по скорр. показателю EBITDA. Мы прогнозируем, что отчетность покажет увеличение GMV на 75% г/г (до 280 млрд руб.), то есть некоторое ускорение роста по сравнению с 1К23, когда показатель прибавил 71% г/г. Выручка, по нашим оценкам, в прошлом квартале увеличивалась медленнее GMV, поскольку обычно 3P-продажи (через маркетплейс) растут быстрее 1P-продаж (ожидаем +53% г/г и 90 млрд руб.). Кроме того, полагаем, компании в 2К23 удалось сохранить отношение скорр. EBITDA к GMV на уровне, близком к значениям 1К23, и прогнозируем скорр. показатель EBITDA в 7,5 млрд руб., - указывает эксперт. - Ozon - один из двух крупнейших игроков на российском рынке интернет-торговли, который отлично позиционирован, чтобы опередить конкурентов в росте в среднесрочной перспективе. Результаты за 2К23, скорее всего, подтвердят такое положение дел. Вместе с тем полагаем, что бумаги компании, выросшие в цене с начала 2023 года вдвое, уже справедливо оценены, поэтому сохраняем по ним рейтинг "держать".

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