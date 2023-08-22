"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Applied Materials до $170

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций поставщика услуг для производства полупроводников Applied Materials со $150 до $170 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Устойчивые темпы производства, логистика и управление запасами компании поддерживают рентабельность. Компанию выделяют сильный сегмент услуг, высокий объем заказов и развитость ICAPS (интернет вещей). Результаты за 2023 год подтверждают тезис менеджмента о большей устойчивости по сравнению с рынком производства пластин WFE в целом (объем заказов, дифференцированные решения, сильные позиции в ICAPS в промышленности, автоотрасли и здравоохранении - они держатся лучше, чем технологические рынки), - указывают эксперты инвесткомпании. - В июле компания запустила платформу по производству пластин Vistara (базируется на интегрированном подходе (IMS). Это позволит ускорить время от производства до продажи для производителей чипов и повысить доходность и производительность. Мы полагаем, что потерю китайского рынка из-за предписаний Минторга США для компании компенсируют американский и европейский, а также другие азиатские страны".

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