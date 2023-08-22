Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка снизиться под давлением нестабильной внешней конъюнктуры

Москва. 22 августа. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала; вместе с тем сдерживать активность продавцов будет наметившаяся стабилизация курса рубля в диапазоне 93-94 руб./$1, что снижает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США по итогам торгов в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику. Мировые рынки в последнее время нестабильны из-за опасений по поводу китайской экономики и роста доходности гособлигаций США. На прошлой неделе S&P 500 потерял 2,1%, причем в минусе закрылись все отраслевые сектора. Рост стоимости заимствований стал особенной проблемой для ряда крупных высокотехнологичных компаний, акции которых зачастую определяют динамику рынка.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник в отсутствие важных статданных. Инвесторы продолжают оценивать снижение ключевой процентной ставки в Китае и вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики во второй по величине экономике мира. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 мск снижается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,92%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет менее чем 0,1%, южнокорейский Kospi растет на 0,14%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник опустил процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,45% годовых, рекордно низкого уровня. Между тем большинство экспертов ожидали понижения ставки на 15 б.п. Ставка по пятилетним кредитам - главный ориентир для рынка ипотеки - осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок не демонстрируют яркой динамики утром во вторник после снижения накануне. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $84,45 за баррель, что на 0,01% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,4% - до $84,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли всего на 0,1% и составили $80,8 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,7% - до $80,72 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка в последние дни являются опасения по поводу медленного роста китайской экономики и укрепление курса доллара на ожиданиях новых повышений ставки Федрезерва. Вместе с тем прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023 и в 2024 годах. Кроме того, данные Минэнерго США указывают на снижение запасов нефти в годовом выражении.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 августа практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,564 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,753 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,12% и составил 108,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (19-21 августа) прибавил 0,19%, поднявшись до 866,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (+1,14%), "АФК Система-1Р-09" (+1%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,61%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (-0,68%), "Почта России БО-002P-03" (-0,39%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" полностью разместило три выпуска 5-летних облигаций серий БО-002Р-01 - БО-002Р-03 общим объемом 120 млрд рублей. Компания установила размер спреда к ставке RUONIA по всем выпускам на уровне 1,3% (или 130 базисных пунктов). Купоны квартальные с привязкой к RUONIA. Сбор заявок прошел 16 августа без премаркетинга. Объем каждого из займов составляет 40 млрд рублей. Кроме того, ООО "Газпром капитал" 24 августа планирует разместить три выпуска 5-летних облигаций серий БО-002Р-04 - БО-002Р-06 объемом 40 млрд рублей каждый. Мосбиржа в конце июня зарегистрировала 8 выпусков облигаций ООО "Газпром капитал" серий БО-002Р-01 - БО-002Р-08. Данные выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в начале июня. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 50 лет.

ООО "Дарс-девелопмент" планирует в первой декаде сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 15,5-16% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 16,42-16,99% годовых. Купоны квартальные. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" утвердило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Бонды будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" определило ставку 40-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 5,3% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 56-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 18,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 17-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 17% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

Россельхозбанк (РСХБ) приобрел по оферте 4 млн 969 тыс. 219 облигаций серии БО-17 или 99,4% эмиссии. Банк разместил 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в феврале 2015 года по ставке 15,25% годовых. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 35-40 купонов установлены на уровне 9,7% годовых.

АО "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100-процентное дочернее общество АО "Газстройпром") полностью выкупило по оферте выпуск облигаций 2-й серии объемом 225,2 млрд рублей. Компания разместила выпуск со сроком обращения 7,3 года на 225,2 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке 6,18% годовых, реализовав 96,86% эмиссии. Номинальный объем выпуска - 232,5 млрд рублей. Ставки 2-29-го купонов определяются по следующей формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,93%. Таким образом, ставка текущего купона составляет 9,43% годовых.