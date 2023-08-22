Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчет "МТС", выступления членов ФРС и статистика из США:

- Результаты "МТС" за 2К23 по МСФО;

- Данные о продажах на вторичном рынке жилья в США за июль;

- Выступления представителей ФРС США;

- Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти.

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