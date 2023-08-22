Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3100-3150п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3100-3150 пунктов во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ожидаем сохранение интереса инвесторов на бумаги внутренних секторов, а также точечный спрос на акции экспортеров. На фоне стабилизации ситуации на валютном рынке (пара доллар/рубль двигается вблизи отметки 94 руб./$1) и небольшого снижения нефтяных котировок утром индексу Мосбиржи будет сложно продолжить восходящую динамику без акций "ЛУКОЙЛа". Кроме этого, пока не наблюдается признаков оживления спроса на бумаги Сбербанка. Из значимых корпоративных событий отметим публикацию финансовых результатов "МТС", - указывает эксперт в комментарии.

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