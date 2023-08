S&P 500 и Nasdaq резко выросли

Фондовые индексы США преимущественно выросли в понедельник. Фондовые индексы АТР движутся разнонаправленно во вторник. Цены на нефть эталонных марок незначительно опускаются во вторник утром.

Фондовые индексы США преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник, начав восстанавливаться после снижения более чем на 2% на прошлой неделе.

"Мировые рынки в последнее время продемонстрировали серию снижений из-за опасений по поводу китайской экономики и роста доходности гособлигаций США. На прошлой неделе S&P 500 потерял 2,1%, причем в минусе закрылись все отраслевые сектора", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

По его словам, рост стоимости заимствований стал особенной проблемой для ряда крупных высокотехнологичных компаний, акции которых зачастую определяют динамику рынка.

"На прошлой неделе плохую динамику показали акции Alphabet, Tesla (SPB: TSLA), Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена - ИФ), Amazon, Microsoft, Apple и Nvidia. Это объясняется недавним ростом процентных ставок", - сказал Иннес.

Кроме того, внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Цена бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подскочила на 8,5% после того, как аналитики HSBC повысили целевую цену для них до $780 в преддверии публикации отчетности производителя графических микрочипов в среду.

Акции американской энергетической компании Permian Resources Corp. подорожали на 2,3% на новости о покупке конкурирующей Earthstone Energy Inc. за $4,5 млрд. Бумаги Earthstone Energy подскочили в цене почти на 17%.

Стоимость акций Nikola Corp. упала на 23% после того, как производитель электрогрузовиков анонсировал размещение конвертируемых облигаций на сумму $325 млн и предупредил, что отзыв более 200 электрогрузовиков из-за возможных проблем с возгоранием аккумуляторов может привести к серьезным расходам.

Рыночная стоимость DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) снизилась на 0,8% на новости, что химическая компания продает фонду прямых инвестиций The Jordan Company (TJC) 81,1% подразделения Delrin из расчета его общей стоимости в $1,8 млрд.

Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks (SPB: PANW) в четвертом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль в 69 раз. Котировки акций компании подскочили на 15%, хотя квартальная выручка не оправдала прогнозы аналитиков.

Акции Tesla подорожали на 7,3% после того, как аналитик Baird Бен Калло отметил, что снижение цен на автомобили и влияние этого на рентабельность компании станут определяющими факторами для компании во втором полугодии. Аналитик придерживается рекомендации "выше рынка" для акций Tesla с целевой ценой $300 за бумагу, что примерно на 39% превышает текущие котировки.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,11% и составил 34463,69 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие на 2,9% и 1,9% соответственно, а лидером роста - бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM), выросшие в цене на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,69% - до 4399,77 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,56% и составил 13497,59 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник в отсутствие важных статданных.

Инвесторы продолжают оценивать снижение ключевой процентной ставки в Китае и вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики во второй по величине экономике мира.

Кроме того, участники рынка ждут начала ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 мск снижается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в понедельник опустил процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,45% годовых, рекордно низкого уровня. Между тем большинство экспертов ожидали понижения ставки на 15 б.п.

Ставка по пятилетним кредитам - главный ориентир для рынка ипотеки - осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.

В Гонконге резкое снижение демонстрируют акции Li Ning Co. (на 3,8%), China Overseas Land & Investment Ltd. (на 2,7%) и China Resources Beer Holdings (на 2,2%). Тем временем бумаги Zhongsheng Group Holdings Ltd. растут в цене на 4,7%, Hansoh Pharmaceutical Group Co. - на 2,8%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличивается на 0,8%.

Лидерами роста на бирже в Токио выступают акции Advantest Corp., дорожающие на 4,7%. Также резко растут котировки бумаг Toyota Tsusho (на 3,5%), Kuraray Co. (на 3,3%) и Resona Holdings (на 3,2%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается менее чем на 0,1%, южнокорейский Kospi растет на 0,14%.

Капитализация горнодобывающей компании BHP опустилась на 1% на слабой полугодовой отчетности, рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,3%.

Цены на нефть эталонных марок незначительно опускаются утром во вторник после снижения накануне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск составляет $84,34 за баррель, что на 12 центов (0,14%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,34 (0,4%) - до $84,46 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 2 цента (0,02%) и составили $80,7 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на $0,53 (0,7%) - до $80,72 за баррель.

Негативными факторами для рынка в последние дни являются опасения по поводу медленного роста китайской экономики и укрепление курса доллара на ожиданиях новых повышений ставки Федрезерва.

"В целом спрос и цены на нефть сдерживаются за счет замедления роста мировой экономики и глобальной рецессии в обрабатывающем секторе", - отметил президент Prestige Economics Джейсон Шенкер.

Вместе с тем прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023 и в 2024 годах, отметил Шенкер. Кроме того, данные Минэнерго США указывают на снижение запасов сырья в годовом выражении.