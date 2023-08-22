Европейские цены на газ ждет всплеск волатильности - Freedom Finance Global

Европейские цены на газ ждет всплеск волатильности, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Спотовая цена газа на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 21 августа выросла на 8,5% (до $457,90 за тыс. куб. м). Фундаментального повода для этого скачка не было, так как, по информации Gas infrastructure Europe, заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) на данный момент на 13,44% выше, чем в среднем за пять лет, и составляет 100 млрд куб. м, что соответствует 91,05% планового показателя к началу отопительного сезона. Это сигнализирует о надежном уровне энергетической безопасности в Европе. Определяющим фактором для динамики газовых котировок стали новости о возможной забастовке ключевом экспортном проекте в Австралии, если его руководство не достигнет соглашения с работниками о заработной плате к 23 августа, - отмечает эксперт в обзоре. - Перебои с поставками из Австралии могут повлиять на 10% мирового экспорта СПГ. Это вызовет его дефицит и, как следствие, удорожание. Однако из Австралии СПГ в Европу практически не поставляется. Если договоренности между австралийскими профсоюзами и руководством газового проекта будут своевременно достигнуты, цена на газ быстро опустится ниже $400 за тыс. куб. м. В противном случае можно прогнозировать его рост примерно до $500 за тыс. куб. м, так как этот фактор в основном заложен в котировки".

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