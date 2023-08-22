"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Incyte

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской биотехнологической компании Incyte Corp. с прогнозной стоимостью $87 за штуку, что предполагает потенциал роста 34 % от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"Считаем, что рынок недооценивает перспективы бизнеса эмитента, особенно ввиду приближения важных для бизнеса компании драйверов. При этом среди рисков отмечаем концентрацию выручки на препарате Jakafi; провал в разработке новых препаратов; реформу в сфере здравоохранения США", - пишут эксперты.

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