Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании заметных стимулов к движению

Москва. 22 августа. Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен на фоне отсутствия значимых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,62 руб./$1 (-3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,24 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 12,809 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта находится в стабильном состоянии в ожидании ярких драйверов, способных задать ей направление движения. Мировые рынки капитала в основном чуть подрастают, нефтяные котировки едва заметно снижаются. Глобальные инвесторы ожидают новых идей от ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. Российские компании на этой неделе начинают подготовку к налоговому периоду августа - 28 августа, в понедельник, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,33 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,67 за баррель, что на 0,02% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник, начав восстанавливаться после снижения более чем на 2% на прошлой неделе.

"Мировые рынки в последнее время продемонстрировали серию снижений из-за опасений по поводу китайской экономики и роста доходности гособлигаций США. На прошлой неделе S&P 500 потерял 2,1%, причем в минусе закрылись все отраслевые сектора", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

По его словам, рост стоимости заимствований стал особенной проблемой для ряда крупных высокотехнологичных компаний, акции которых зачастую определяют динамику рынка.

Кроме того, внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном подрастают. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,7%, китайский CSI300 снижается на 0,32%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,62%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,05%.