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21 августа 2023 года 19:26

Рубль вечером развернулся вверх и слегка поднялся к доллару и евро в рамках подготовки к уплате налогов за август

Москва. 21 августа. Доллар США, евро и китайский юань перешли к снижению и немного подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника. Рубль подрос к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам августа.

Курс доллара США составил 93,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,91 руб./EUR1, подешевев на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,6 копейки - до 97,37 руб. Курс китайского юаня снизился на 2,8 копейки - до 12,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх вечером в понедельник после просадки к основным валютам в первой половине торгов и слегка подрос к доллару и евро в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам августа. Им предстоит 28 августа перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Поддержку рублю также продолжают оказывать ожидания действий российских властей относительно стабилизации курса рубля. Благодаря этим ожиданиям в предыдущую неделю доллар и евро подешевели примерно на 6%.

"Курс доллара к рублю оставался в районе 93,7 руб. на вечер понедельника. Мы считаем, что валюта нащупывает свои нижние ценовые уровни, заинтересованности в существенном удорожании и создании дополнительной волатильности у участников рынка нет. Предполагаем, что правительство и Банк России оценивают текущий ценовой коридор в районе 90-97 руб./$1 как комфортный. Однако в случае роста курса выше 100 руб./$1 можно ожидать дополнительные меры по поддержке рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Российская валюта в течение дня укрепилась. Котировки завершили день ниже уровня 94 руб. по отношению к доллару США. Рубль сегодня укреплялся на фоне приближения пика налоговых выплат, а также, возможно, благодаря увеличению продажи валюты компаниями-экспортерами в результате договоренности об этом с правительством и ЦБ", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Внимание глобальных трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая на сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Надежды рынка на завершение цикла подъема ставки в США несколько ослабли после публикации на прошлой неделе протокола июньского заседания ФРС. Протокол показал, что многие руководители Федрезерва продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики". Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании, оценивалась рынком в пятницу в 90,5%, отмечает Market Watch.

Подъем цен на нефть практически сошел на нет вечером в понедельник. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,37% - до $85,1 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,73% - до $81,81 за баррель.

На прошлой неделе обе марки потеряли более 2%, зафиксировав недельное снижение впервые с июня. Аналитики объясняют такое снижение опасениями по поводу китайской экономики, а также ростом курса американской валюты.

Кроме того, ряд позитивных статданных из США усилил страхи, что Федрезерву придется поднять процентные ставки выше, чем ожидалось ранее, и дольше удерживать их на высоком уровне.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 августа на 73,77 копейки, до 94,1424 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0917 рубля, до 102,5719 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 55,22 копейки по отношению к пятнице и составил 93,9625 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 48,49 копейки и составил 93,9615 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 658,691 млн, из которых $356,933 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 301,758 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 98,45 копейки, до 102,535 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 79,38 копейки, до 102,3452 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR602,431 млн, из которых EUR149,248 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR453,183 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка разнонаправленно изменились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 августа опустилась на 7 базисных пунктов - до 11,81% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в понедельник относительно пятницы на 37 базисных пунктов - до 9,0% годовых, на 3 месяца - поднялась на 15 базисных пунктов - до 8,0% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 8 базисных пунктов - до 7,74% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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