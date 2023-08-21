Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 92-94 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в довольно широком диапазоне 92-94 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"Повышение ставки на прошлой неделе однозначно поддержит рубль за счет кредитного канала и соответственно импортные потоки, но примерно с двухмесячным лагом. На текущей неделе поддержку российской валюте также окажет приближение налогового периода конца месяца. По нашим оценкам, рубль будет торговаться в довольно широком коридоре 92-94 руб./$1. Краткосрочно нельзя исключать вероятности официального внедрения новых мер контроля за движением капитала, что считается более эффективным инструментом на горизонте одного месяца", - указывает эксперт в комментарии.

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