Цены евробондов РФ в понедельник вновь почти не изменились, несмотря на заметное падение котировок UST

Москва. 21 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций почти не изменились в понедельник, несмотря на заметное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов при этом сузились для большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 66,84% от номинала (доходность подросла на 0,3 базисного пункта - до 9,59% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 2,3 базисного пункта - до 67,98% от номинала (их доходность увеличилась на 0,6 базисного пункта и составила 9,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился относительно пятницы, оставшись на отметке 40,32% от номинала (его доходность повысилась на 0,4 базисного пункта и составила 13,39% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 1,8 базисного пункта - до 56,44% от номинала (их доходность выросла также на 1,8 базисного пункта - до 27,75% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 0,4 базисного пункта - до 52,3% от номинала (доходность выросла на 1,7 базисного пункта и составила 23,16% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 4,2 базисного пункта - до 49,14% от номинала (их доходность увеличилась на 3,2 базисного пункта, составив 19,71% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году уменьшился в цене на 0,1 базисного пункта, подешевев до 92,66% от номинала (его доходность выросла на 518,8 базисного пункта и составила 123,99% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего торгового дня, составив 66,33% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 августа оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник заметное снижение перед ежегодным экономическим симпозиумом в Джексон-Хоуле.

Мероприятие состоится 24-26 августа, оно организовано Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити. В нем традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая на сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Надежды рынка на завершение цикла подъема ставки в США несколько ослабли после публикации на прошлой неделе протокола июньского заседания ФРС. Протокол показал, что многие руководители Федрезерва продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании, оценивалась рынком в пятницу в 90,5%, отмечает Market Watch.