SberCIB повысил прогнозную цену бумаг Globaltrans до 856 руб

SberCIB Investment Research повысил прогнозную стоимость бумаг Globaltrans на 62% - до 856 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка

Рекомендация "покупать" для указанных расписок была сохранена экспертами.

"Globaltrans 29 августа раскроет показатели по МСФО за первое полугодие 2023 года. Ставки на аренду полувагонов и нефтебензиновых цистерн в текущем году оказались лучше, чем мы ожидали. С конца 2022 года ставки аренды полувагонов поднялись на 16%, в сегменте нефтебензиновых цистерн ставки росли еще быстрее - почти на 40% с начала года. В связи с этим мы ожидаем, что по итогам 1П23 скорректированная выручка компании увеличилась на 10% г/г (до 42,9 млрд руб.), скорректированная EBITDA - на 13% (до 25,1 млрд руб.), рентабельность - на 1,6 п.п. (до 58,4%), а скорректированная чистая прибыль - на 19% (до 15,2 млрд руб.), - указывают старший аналитик Георгий Иванин и младший аналитик Никита Ковалев. - С учетом сильной динамики арендных ставок в начале года мы повысили прогнозы по ставкам на полувагоны и нефтебензиновые цистерны в 2023-2025 годах. В результате прогноз по скорректированной чистой прибыли эмитента в 2023 году вырос на 30% (до 31,1 млрд руб.), в 2024 году - на 65% (до 32,3 млрд руб.), в 2025 году - на 58% (до 28,4 млрд руб.). Мы повышаем целевую цену расписок Globaltrans на 62% - до 856 руб. - и сохраняем оценку "покупать". Компания торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на уровне 2,0 на 2023 и 2024 годы против среднего 3,8 за 2018-2022 годы".

Основным фактором, ограничивающим раскрытие потенциала Globaltrans, остается невозможность выплаты дивидендов, считают эксперты банка. "Акционеры компании одобрили смену юрисдикции с Кипра на ОАЭ. Это позволит переводить прибыль "дочек" в головную компанию, но не дает автоматической возможности выплачивать дивиденды российским держателям расписок (из-за санкций в отношении НРД). Мы ожидаем, что эмитент сможет найти решение для выплаты дивидендов всем держателям расписок и потенциально в 2024 году сможет вернуться к выплатам. С учетом "отложенных" дивидендов за 2022-2023 годы выплаты могут обеспечить доходность более 20% в 2024-2025 годах", - указывают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.