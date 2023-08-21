"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Target до $160

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американского ритейлера Target Corp. со $190 до $160 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Target не теряет актуальности для покупателей, предлагая продукты и необходимые товары по выгодным ценам, а также стильную бюджетную одежду и товары для дома. Компания столкнулась с непростой макроконъюнктурой, но ее ассортимент по-прежнему актуален, - отмечают аналитики в материале. - Прибыль эмитента за финансовый 2К24 превысила консенсус, но выручка оказалась хуже, а менеджмент снизил прогноз. Мы понижаем прогноз прибыли на 2024 финансовый год до $7,4 (с $8,4) в основном из-за сокращения ожиданий на 3К23, что частично нивелируется более высокой прибылью по сравнению с ожиданиями. Также понижаем прогноз прибыли на финансовый 2025 финансовый год до $9 (с $9,75)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.