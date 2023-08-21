Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро после сильного восстановительного роста на прошлой неделе

Москва. 21 августа. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине после сильного восстановительного роста на прошлой неделе.

Курс доллара США составил 94,22 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 46,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,8 руб./EUR1, подорожав на 88,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,78 копейки - до 98,08 руб. Курс китайского юаня поднялся на 7,2 копейки - до 12,89 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к основным валютам в понедельник днем после сильного восстановительного роста на прошлой неделе. В предыдущие дни доллар и евро подешевели около 6% на фоне ожиданий действий российских властей относительно стабилизации курса рубля. Позднее на неделе позиции рубля вновь могут укрепиться благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа.

"На прошлой неделе рубль укрепился к доллару на 5,7% и закрыл неделю на уровне 93,8. Курс рубля укрепился на фоне повышения ставки до 12%, а также сообщений о том, что правительство и ЦБ договорились о добровольном увеличении продажи валюты компаниями-экспортерами. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля поддержит налоговый период, а в среднесрочной - текущий рост цен на нефть и снижение импорта. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне 91-95 руб./$1", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов.

" На прошлой неделе в ответ на резкое повышение ключевой ставки, и особенно на сообщения о достижении договоренностей по наращиванию продаж валютной выручки экспортерами, рубль существенно укрепился. В первой половине этой недели рубль может в моменте показывать коррекционное ослабление, но затем должно усилиться влияние фактора налогового периода. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" к пятнице может опускаться в сторону 92 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Мы рассчитываем на сохранение повышенного предложения валюты со стороны экспортеров, необходимого для закрепления тенденции к укреплению рубля на этой неделе. Целевым диапазоном по откату доллару по-прежнему видим зону 90-93 руб. Для более уверенной стабилизации ситуации с рублем, по нашему мнению, необходимы дополнительные меры по смягчению влияния на рынок сформированных дисбалансов в валютной структуре торгового баланса", - говорит аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Внимание глобальных трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая на сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Надежды рынка на завершение цикла подъема ставки в США несколько ослабли после публикации на прошлой неделе протокола июньского заседания ФРС. Протокол показал, что многие руководители Федрезерва продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики". Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании, оценивалась рынком в пятницу в 90,5%, отмечает Market Watch.

Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник на фоне ослабления американской валюты. Обе марки дорожают третью сессию подряд. Поддержку котировкам оказывают ограничение предложения и переход доллара США на отрицательную территорию.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,12% - до $85,741 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,37% - до $82,33 за баррель.

С июня на стоимость нефти положительно влияют решения о сокращении добычи в Саудовской Аравии и России, а запасы этого ресурса в США на прошлой неделе упали до минимума с января, указывает Trading Economics.

Между тем индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в понедельник, что повышает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.