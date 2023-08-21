"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Galaxy Entertainment

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского оператора казино и торговых центров Galaxy Entertainment с прогнозной стоимостью на уровне 61 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевая цена предполагает мультипликатор EV/скорректированная EBITDA 13x 2024e, указывают эксперты.

" Компания опубликовала финансовые результаты за 2К23: чистая выручка увеличилась на 257% г/г и 23% к/к (до HKD8,66 млрд). Показатель восстановился до 66% от уровня 2К19. Скорректированная EBITDA составила HKD2,47 млрд, вышла в плюс г/г и увеличилась на 30% к/к. Показатель восстановился до уровня 57% ко 2К19, но оказался ниже консенсуса Bloomberg (HKD2,69 млрд). Бумаги торгуются с мультипликатором 11x 2024e EV/скорректированная EBITDA (финансовые активы приравнены к денежным средствам)", - отмечают в "БКС МИ" .

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