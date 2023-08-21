"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций Block на уровне $87

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогнозную стоимость акций Block Inc. на уровне $87 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Американская компания, разрабатывающая решения для приема электронных платежей, на прошлой неделе отчиталась за II квартал 2023 года. Результаты превзошли ожидания инвесторов, однако прогнозы менеджмента на второе полугодие неоднозначные. Отмечаем, что в соответствии с текущим консенсус-прогнозом динамика валовой маржи в сегментах индивидуальных и корпоративных клиентов - Cash App и Square Ecosystem соответственно - остается положительной. Негатив не оправдывает падение котировок бумаг эмитента на 30% c локального пика. Консенсус не пересматривал прогнозы основных показателей вниз, мы также считаем, что заявлений менеджмента недостаточно для пересмотра целевой оценки вниз. Оставляем бумагу в списке топ-пиков", - указывают эксперты.

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