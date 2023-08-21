Рубль может укрепиться до 92 руб./$1 к пятнице - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно коррекционное ослабление рубля в начале текущей торговой недели, но на фоне усиления влияния фактора налогового периода курс пары USD/RUB к пятнице может опуститься до уровня 92 руб./$1, сообщается в аналитическом материале банка "Санкт-Петербург".

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