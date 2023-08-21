Индекс МосБиржи подрастает благодаря обесценению рубля и наметившемуся улучшению внешнего фона

Москва. 21 августа. Индекс МосБиржи и рублевые цены российских акций умеренно подрастают в начале торгов понедельника благодаря возобновившемуся обесценению рубля, а также наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала; рост индекса РТС сдерживает снижающийся курс нацвалюты.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3138,95 пункта (+0,89%), индекс РТС - 1048,35 пункта (+0,13%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,6%.

Доллар США к этому моменту стоил 94,33 руб./$1 (+0,58 рубля к закрытию пятницы).

Подорожали обыкновенные акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6, "префы" прибавили в цене 0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%, "префы" выросли на 1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,7%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" 25 августа рассмотрит рекомендацию по размеру дивиденда по акциям за первое полугодие текущего года. Также планируется утвердить повестку внеочередного собрания акционеров и определить дату закрытия реестра для участия в собрании. Дивидендная политика "НОВАТЭКа" предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи. Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за второй квартал 2023 года составила 62,685 млрд рублей, за первое полугодие - 155,644 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному росту рублевых цен российских акций в начале торгов понедельника способствуют как возобновившееся обесценение рубля, так и наметившееся улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Цены на нефть поднимаются на торгах в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, зафиксированного впервые с июня. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК в понедельник составляет $85,37 за баррель, что на 0,67% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 0,8%, до $84,8 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,71%, до $81,83 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,1%, до $81,25 за баррель.

Сокращение добычи странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией поддерживает цены на нефть, однако ситуация в Китае, экономика которого ослабляется, служит противовесом на рынке.

Фондовые индексы США завершили без единой динамики торги в пятницу: Dow Jones Industrial Average слабо вырос, тогда как Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite умеренно снизились. Основным негативным фактором в последние дни стало падение стоимости долгосрочных гособлигаций США, что привело к росту их доходности. Так, доходность 10-летних US Treasuries на минувшей неделе достигала максимума с 2008 года, 30-летних облигаций - рекордного значения с 2011 года. Инвесторы опасаются, что если доходность гособлигаций продолжит расти и экономика останется сильной, Федрезерву придется еще сильнее повысить ставки. А с учетом того, что доходность уже высока, облигации создадут конкуренцию рынку акций, особенно для тех инвесторов, которые считают облигации менее рисковым инструментом, чем акции.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в понедельник. Рынки Китая и Гонконга падают на фоне менее резкого, чем ожидалось, снижения базовой ставки Народным банком КНР (НБК, центробанк страны.) НБК опустил процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,45% годовых, что является рекордно низким уровнем. На прошлой неделе китайский ЦБ уменьшил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на 15 б.п. - до 2,5%. Поскольку эта ставка напрямую влияет на LPR, ожидалось, что и последняя будет уменьшена на 15 б.п. Менее существенное, чем ожидалось, снижение может говорить о нежелании китайских банков опускать ставки по кредитам, поскольку это сокращает их прибыли. В пятницу представители НБК и китайских финрегуляторов провели встречу с топ-менеджерами банков, в ходе которой вновь призвали их наращивать объемы кредитования, чтобы поддержать экономику КНР.

Вместе с тем европейские фондовые рынки демонстрируют в начале торгов 21 августа рост основных индикаторов на 0,2-0,9%. При этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 подрастает на 0,3%, что говорит об улучшении настроений и на фондовом рынке США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон для российского рынка в понедельник утром складывается неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить начатый в конце прошлой недели рост, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные. Индексы МосБиржи и РТС в пятницу выросли примерно на 1,7% благодаря покупкам в отдельных акциях и стабилизации рубля. Индикатор МосБиржи закрепился выше сопротивления 3060 пунктов, что открывает ему дорогу к августовскому максимуму 3225 пунктов. Долларовый РТС также имеет неплохие шансы обновить пик текущего месяца 1066 пунктов при поддержке со стороны рубля.

"В начале торгов российский рынок может попытаться развить рост ввиду отсутствия значимых негативных сигналов из-за рубежа и стабилизации рубля. В предстоящие дни инвесторы в России будут ждать продолжения сезона квартальных отчетностей в виде финансовых результатов "МТС", "Озона", "Московской биржи", "Россетей Ленэнерго", "ТГК-14" (MOEX: TGKN) и "АЛРОСА", которые помогут оценить в том числе перспективы выплаты дивидендов. На прошлой неделе дивидендные истории пополнились еще несколькими именами и остаются значимым драйвером роста рынка. Важным событием для настроений также может стать саммит БРИКС, который приобретает особенное значение в условиях переориентации российской экономики", - полагает Кожухова.

В свою очередь ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отмечает, что "внешний фон для российского рынка - неоднозначный. С одной стороны, китайский рынок продолжает снижаться на фоне слабых шагов по стимулированию экономики, а, с другой, основной актив российского экспорта - нефть - дорожает. Также преимущественно дорожают промышленные металлы. Действия Народного банка Китая по стимулам пока больше разочаровывают. Новую неделю азиатские рынки начали разнонаправленно. Китайские индексы остаются под давлением на фоне слабых мер по поддержке экономики. В UBS снизили прогноз роста ВВП Китая в текущем году до 4,8% и до 4,2% в 2024 году. В Шанхае потери более 2% наблюдались в секторах брокерских компаний, страховщиков и поставщиков оборудования для солнечной энергетики. В Гонконге снижение возглавляли технологический сектор и, традиционно, недвижимость".

Возможна консолидация индекса МосБиржи в границах диапазона 3015-3200 пунктов в течение торговой сессии понедельника, считает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин. "Российский рынок акций завершил прошлую неделю уверенным ростом. Индекс МосБиржи восстанавливался после отката, его значения вернулись выше 3100 пунктов. Обороты торгов на этом отскоке снизились и вернулись к средним значениям последних недель, - отмечает аналитик. - По индексу МосБиржи наблюдается переход в фазу боковой консолидации. Диапазон 3015-3025 пунктов теперь является важным рубежом, отделяющим рынок от более сильной волны коррекции с целями в районе 2880 пунктов. Причин для такого пробоя на сессии в понедельник не наблюдается. Сверху в качестве зоны торможения может выступать район 3150-3200 пунктов. Сценарий консолидации в указанных границах сейчас выглядит вполне вероятным".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 17,62 млрд рублей (из них 3,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,28 млрд рублей на бумаги "НМТП" (MOEX: NMTP) и 1,58 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").