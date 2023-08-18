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18 августа 2023 года 19:45

Рубль в пятницу почти не изменился к доллару и евро на снижении активности игроков после сильного роста ранее на неделе и перед выходными днями

Москва. 18 августа. Доллар США слегка подешевел, евро, напротив, столь же незначительно укрепился на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль слабо изменился к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных парах и снижения активности участников торгов перед выходными днями.

Курс доллара США составил 93,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,91 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,29 копейки - до 97,42 руб. Курс китайского юаня поднялся на 5,3 копейки - до 12,83 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно изменился к доллару и евро по итогам пятницы в рамках стабилизации после сильного восстановительного роста в предыдущие дни и перед выходными днями. Участники рынка продолжали анализировать сообщения СМИ относительно мер российских властей по стабилизации курса, в том числе, касающихся объемов продажи валютной выручки.

В частности, как сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией, власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. Так, по словам одного из собеседников агентства, с 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки. Встреча крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго прошла в понедельник. Целью был поиск мер для стабилизации курса рубля. На этой встрече представители министерств и регулятора попросили компании активизировать продажу валюты в рынок, а также отчитаться об объемах этих продаж.

Помимо этого, встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.

При этом предполагалось, что если данные меры не дадут эффекта к концу недели, то власти будут готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке.

В то же время в четверг газета "Ведомости" сообщила, что власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров.

По данным издания, правительству удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, сообщил один из источников.

Минфин и Банк России не ответили на запрос "Интерфакса".

РФ в феврале 2022 года ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%, а с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен. После, 21 июня, правкомиссия по иностранным инвестициям приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без обязательного возврата ее в уполномоченные банки, то есть без репатриации. При этом было разъяснено, что требование о репатриации сохраняется в отношении сырьевого экспорта. Позже вышел указ президента, которым размер обязательной репатриации валютной выручки был приравнен к уровню обязательной продажи валюты. Таким образом, фактически обязательная репатриация была отменена (кроме сырьевого экспорта).

"Российский рубль с утра пытался расти, но достигнув вчерашних максимумов на уровне 92,6 за доллар, развернулся вниз и к вечеру пятницы торговался практически на уровнях открытия 93,6 за доллар. Несмотря на попытки сдержать курс рубля устными договоренностями правительства с экспортерами, рубль остается под давлением, ощущая навес спекулянтов, недавно видевших курс выше 100 за доллар. Тем не менее, по мере того, как спекулятивная игра против рубля будет остывать, а поступление валюты будет увеличиваться, рубль будет искать новый равновесный уровень", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"За последние несколько дней рублевые пары отчасти отыграли предыдущую волну движений. Самое время для консолидации и формирования новых среднесрочных диапазонов. Стоит обратить внимание на то, что покупатели валюты снова возвращаются к активным действиям, несмотря на определенный рост численности продавцов", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль в начале торгов укрепился, но вскоре сдал позиции. На старте основных торгов российская валюта перешла к активному подорожанию, однако этот импульс также не получил развития. Рубль быстро вернулся к дневным минимумам, символически обновив их, после чего стал консолидироваться, пытаясь скорректироваться. Поддержку рублю по-прежнему оказывает приближение налогового периода. Для исполнения фискальных обязательств многие экспортеры заранее продают иностранную валюту. Это увеличивает ее предложение вместе с дополнительными продажами, которые уже могут осуществляться экспортерами в рамках недавней договоренности с властями, направленной на стабилизацию курса рубля. Тем не менее спрос на инвалюту остается высоким, не позволяя ее курсу быстро опускаться даже на фоне существенного увеличения продаж. Это способно привести к умеренному ослаблению рубля после прохождения пика налоговых платежей 28 августа", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Котировки нефти эталонных марок перешли к небольшому повышению вечером в пятницу, однако впервые с июня завершают неделю в минусе.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,19% - до $84,28 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,31% - до $80,63 за баррель.

По данным FactSet, американский бенчмарк близок к тому, чтобы подешеветь на 3% по итогам недели. Недельное снижение стоимости Brent может составить 3,2%.

Давление на котировки оказывают вновь возникшие опасения в отношении рынка недвижимости Китая и серия слабых макроэкономических данных из этой страны.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 34,13 копейки, до 93,4047 руб./$1, и уменьшил курс евро на 70,08 копейки, до 101,4802 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 53,04 копейки по отношению к четвергу и составил 93,4103 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 35,84 копейки и составил 93,4766 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 809,285 млн, из которых $339,47 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 469,815 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 64,56 копейки, до 101,5505 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 65,44 копейки, до 101,5514 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR577,781 млн, из которых EUR175,943 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR401,838 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 августа поднялась на 11 базисных пунктов - до 11,88% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в пятницу относительно четверга на 13 базисных пунктов - до 8,63% годовых, на 3 месяца поднялась на 5 базисных пунктов - до 7,85% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,66% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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